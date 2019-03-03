Футбол

Михаил Осинов: «При счете 1:0 „Ростову“ надо было дотерпеть»Матч ТВ 09:10

Енисей — Ростов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Али Гаджибеков
23′
40′
Антонсен Норманн
59′
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Дмитрий Торбинский
Арсен Хубулов
64′
68′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Дмитрий Ятченко
Александр Соболев
73′
74′
Миха Мевля
Сергей Паршивлюк
Арсен Хубулов
76′
Александр Соболев
80′
81′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Бабакар Сарр
82′
Олег Данченко
90′+3′
Тренер «Ростова» Михаил Осинов после ничьей с «Енисеем» (1:1) в рамках 18-го тура РПЛ отметил, что его команде еще нужно сыграться, а также заявил, что сейчас полностью доволен действиями своих подопечных.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Михаил Осинов: «При счете 1:0 „Ростову“ надо было дотерпеть»

Матч ТВ09:10

Осинов — о ничьей с «Енисеем»: очень обидно пропускать ответный гол в концовке

Чемпионат08:26

Тренер «Ростова» Осинов: «Обидно, что пропустили в конце. Но согласен, что счет по игре»

Sports.ru08:25

Михаил Осинов: «При счете 1:0 „Ростову“ надо было дотерпеть»

Sportbox.RU09:10

Михаил Осинов: «Довольны всеми игроками, в том числе и Еременко»

Спорт-Экспресс08:44

Тренер «Ростова» Осинов: «Ничья — закономерный результат матча с «Енисеем»

Sport24.ru08:18

Осинов: «У новичков „Ростова“ есть ошибки и достаточно много»

Евро-футбол.ру08:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Кино

Умер украинский актер Сергей Романюк

Обновлено в 09:41
Происшествия

Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму

Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Футбол

В правила футбола внесен ряд изменений

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в футбольные правила.
Обновлено в 09:53
Политика

Посольство России в Лондоне подготовило доклад об инциденте в Солсбери

В докладе изложена подробная хронология самого инцидента, международной реакции на него, ход расследования, дипломатическая переписка между Россией и Великобританией, а также нестыковки в официальной британской версии.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Для смены власти в Венесуэле США планируют создать коалицию – Болтон

Коалицию для смены власти в Венесуэле пытаются создать власти США.
Обновлено в 11:16
Спорт

Александр Большунов занял второе место в лыжном марафоне

Обновлено в 09:09
Футбол

Трахтенберг покинет пост главы департамента по связям с общественностью ФК «Спартак»

Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба "Спартак" Леонид Трахтенберг объявил о решении уйти со своего поста.
Обновлено в 11:09
Космос

Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Политика

Испанские СМИ пожалели гитлеровцев, воевавших при взятии Берлина

Обновлено в 10:51
Политика

Немецкий политик сравнил Крым с Берлином после объединения Германии

Приехавший в Крым немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер считает, что современный Крым по темпам развития напоминает Берлин в 90-е годы, после объединения Германии.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.
Обновлено в 07:07
Спорт

Россияне завоевали три медали в лыжной акробатике на Универсиаде

Российский фристайлист Максим Буров завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Адвокат Браудера не подтвердил обвинения в убийстве Перепеличного

По версии следствия и по словам адвоката, Перепеличного отравили чаем, а убийство организовал сам Браудер, для того чтобы скрыть хищение из бюджета 5,4 млрд руб. В субботу Браудер сообщил на своей странице в Twitter, что Следственный комитет РФ официально предъявил ему обвинение в убийстве бизнесмена Александра Перепеличного в Суррее в 2012 году.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Общество

Мэр украинского города пришел на акцию протеста против себя

Мэр украинского города Олевска (Житомирская область) Олег Омельчук принял участие в протестной акции против самого себя.
Обновлено в 07:50
Спорт

Елена Вяльбе: «Мы не должны были проигрывать женский командный спринт»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что россиянки не должны были проигрывать командный спринт на чемпионате мира в Зефельде.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

На пути в Каракас заметили еще один российский военный самолет

Скриншот с Flightradar24 Самолет вылетел утром 2 марта из района рядом с военным аэродром Чкаловский в Московской области, в ночь на 3 марта борт зафиксировали в районе Каракаса.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

США планируют создать лазерное оружие для бронемашин

Пентагон намерен разработать высокоэнергетическое лазерное оружие на шасси бронетранспортера Stryker.
Обновлено в 09:56
Футбол

Голы Игуаина и Жоржиньо принесли победу «Челси» в матче с «Фулхэмом»

Обновлено в 11:00
Экономика

Стало известно, сколько россияне тратят на бензин

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин.
Обновлено в 02:01
Наука

В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия»

Сосуд находился в гробнице дворянской семьи в городе Лоян Археологи обнаружили во время раскопок в провинции Хэнань Китая бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань считался "эликсиром бессмертия".
Обновлено в 09:30
Культура

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане

Автомобиль наехал на пешеходов в Новом Орлеане, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Ростове задержали экс-министра финансов ДНР

В Ростове-на-Дону задержали экс-главу министерства финансов Донецкой Народной Республики Александра Тимофеева.
Обновлено вчера в 02:42
Армия и оружие

В Индии открыли завод по производству автоматов Калашникова

Россия и Индия открыли в воскресенье в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова, проект предполагает создание более 700 тысяч единиц с полной локализацией, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 06:46
Авто

В Сирии продаются новые автомобили «Ока»

Обновлено в 07:01
Политика

Во Львове снесли стелу Монумента Славы

Во Львове в ночь на 3 марта снесли 30-метровую стелу Монумента Славы, сообщает агентство УНН.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Божена Рынска пережила клиническую смерть

По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле

Народную артистку СССР Эдиту Пьеху засняли в инвалидном кресле на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:56
Политика

Матвиенко пообещала не допустить военного вторжения в Венесуэлу

На фоне тяжёлой экономической ситуации спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Обновлено в 04:52
ещё по теме
Михаил Святославович Осинов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник и футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное