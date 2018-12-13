Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о задаче на матч Лиги Европы со «Славией», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Михаил Кержаков: «„Зенит“ завтра выйдет на поле, чтобы победить»

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