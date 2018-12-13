Футбол
Михаил Кержаков: «„Зенит“ завтра выйдет на поле, чтобы победить»
Михаил Кержаков: «„Зенит“ завтра выйдет на поле, чтобы победить»Sports.ru13:02
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о задаче на матч Лиги Европы со «Славией», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Sports.ru13:02
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Футбол
Реал — ЦСКА 0:3
Обновлено в 02:13
Футбол
«Лион» выбил «Шахтер» из Лиги Чемпионов
В матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов французский «Лион» сыграл вничью с донецким «Шахтером» и выбил «горняков» из розыгрыша турнира.
Обновлено в 17:11
Футбол
Сане принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Хоффенхаймом»
Английский «Манчестер Сити» обыграл дома немецкий «Хоффенхайм» (2:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:11
Футбол
«Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
"Валенсия" одержала победу над "Манчестер Юнайтед" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Футбол
Сборная России сыграет в полуфинале чемпионата Европы с Румынией
На второе место в группе поднялась сборная Румынии, у которой одинаковое количество очков с норвежками (по 6). Нидерланды в полуфинале встретятся со сборной Франции, которая заняла второе место в группе А, а Румыния сыграет против России, которая стала первой в группе А.
Обновлено в 16:35
Футбол
Сергей Семак рассказал, что футболисты «Зенита» всегда хотят побеждать
Напомним, что 13 декабря в Чехии «Зенит» сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 16:15
Футбол
«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в Кубке Европы
Обновлено в 13:56
Футбол
Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы
Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол
Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом
Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне
Обновлено в 11:01
Футбол
Во Франции определились с датами матчей, перенесенных из-за протестов
Лига 1 определила даты проведения матчей 17-го тура чемпионата Франции, которые были перенесены из-за протестов "желтых жилетов".
Обновлено в 09:50
Футбол
«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ
Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:23
Футбол
Влашич признан лучшим игроком Премьер-Лиги в декабре
Обновлено в 16:21
Футбол
«Арсенал» интересуется защитниками «МЮ» и «Челси»
По информации ESPN, "канониры" не стесняются смотреть в сторону конкурентов. Так, в их поле зрения входят Гари Кэхилл и Эрик Байи.
Обновлено в 06:23
Футбол
Кавани может следующим летом перейти в «Атлетико» за €50 млн
«ПСЖ» намерены выручить за игрока около 50 миллионов евро, что является приемлемой ценой для «Атлетико».
Обновлено в 15:04