Футбол

Михаил Кержаков: «„Зенит“ выйдет на поле, чтобы победить»
Gazeta.SPb
вчера в 15:34

Вратарь Зенита Михаил Кержаков поделился своими ожиданиями перед матчем со Славией в Лиге Европы. Зенит завтра выйдет на поле, чтобы победить.
Gazeta.SPbвчера в 15:34

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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, для чего команде нужно выходить на поле в матче со «Славией»

Невские Новостивчера в 22:42

Михаил Кержаков: «„Зенит“ выйдет на поле, чтобы победить»

Gazeta.SPbвчера в 15:34

Кержаков готов сыграть со «Славией»

Нева Спортвчера в 13:47

М. Кержаков: готов ли сыграть со «Славией»? Это решает тренер, но я всегда готов

Чемпионатвчера в 13:16

Михаил Кержаков: «Готов ли сыграть со „Славией“? Решать главному тренеру»

Матч ТВвчера в 13:11

Михаил Кержаков: «Готов ли сыграть со „Славией“? Решать главному тренеру»

Sportbox.RUвчера в 13:11

Михаил Кержаков: «„Зенит“ завтра выйдет на поле, чтобы победить»

Sports.ruвчера в 13:02
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Футбол

ЦСКА вновь победил «Реал», но не смог пробиться в Лигу Европы

"Виктория" и ЦСКА набрали по семь очков, однако за счет победы в очной встрече (2:1), прошедшей в Москве на стадионе "Лужники" 27 ноября, чешский клуб занял третью позицию и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:13
Футбол

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол

Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА

ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол

Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране

Матчи 18-го тура чемпионата Франции "Нант" - "Монпелье" и "Ницца" - "Сент-Этьен" перенесены по соображениям безопасности из-за акций протестов "желтых жилетов", сообщается на сайте Профессиональной французской футбольной лиги.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол

Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" заявил, что в его команде присутствует большое количество травмированных игроков.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол

Ди Франческо: недопустимо, что «Виктория» смотрелась лучше «Ромы»

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией Пльзень" (1:2).
Обновлено вчера в 22:25
Футбол

Крицюк: «„Краснодар“ приехал на матч с „Севильей“ за победой»

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк поделился ожиданиями от гостевого матча с «Севильей» в последнем туре группового этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол

Тони Адамс станет президентом английской регбийной лиги

Бывший капитан "Арсенала" и сборной Англии Тони Адамс в ближайшее время возглавит английскую регбийную лигу.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол

Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом

Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено вчера в 10:29
Футбол

УНИКС обыграл главного соперника в Кубке Европы

Для казанцев матч начался боле чем удачно. Баскетболисты УНИКСа без раскачки создали себе преимущество +5 очков и заставили гостей догонять.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Обновлено вчера в 11:01
Футбол

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол

Полузащитник ЦСКА Влашич назван лучшим игроком декабря в РПЛ

Лучшим игроком прошлого месяца в Российской премьер-лиге назван футболист столичного ЦСКА Никола Влашич.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол

Клопп: «Заплатил бы за Алиссона вдвое больше»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил игру голкипера Алиссона.
Обновлено вчера в 04:29
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Михаил Анатольевич Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, вратарь клуба «Зенит» СПб. Младший брат Александра Кержакова.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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