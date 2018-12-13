Футбол

Михаил Кержаков: «„Зенит“ выйдет на поле, чтобы победить»
Gazeta.SPb
15:34

Вратарь Зенита Михаил Кержаков поделился своими ожиданиями перед матчем со Славией в Лиге Европы. Зенит завтра выйдет на поле, чтобы победить.
Gazeta.SPb15:34

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Михаил Кержаков: «„Зенит“ выйдет на поле, чтобы победить»

Gazeta.SPb15:34

Кержаков готов сыграть со «Славией»

Нева Спорт13:47

М. Кержаков: готов ли сыграть со «Славией»? Это решает тренер, но я всегда готов

Чемпионат13:16

Михаил Кержаков: «Готов ли сыграть со „Славией“? Решать главному тренеру»

Матч ТВ13:11

Михаил Кержаков: «Готов ли сыграть со „Славией“? Решать главному тренеру»

Sportbox.RU13:11

Михаил Кержаков: «„Зенит“ завтра выйдет на поле, чтобы победить»

Sports.ru13:02
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Футбол

ЦСКА вновь победил «Реал», но не смог пробиться в Лигу Европы

Обновлено в 15:39
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
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Футбол

«Валенсия» — «Манчестер Юнайтед»: Черышев попал в стартовый состав

«Валенсия» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов.
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Футбол

«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса

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УНИКС обыграл «Уникаху» и продлил победную серию до 9 матчей

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Евроинтеграция: Россия может сохранить полное представительство в ЛЕ

Дома «горожане» обыграли «Севилью» (2:1), и, чтобы обогнать ее в таблице, «быкам» можно потерпеть минимальное поражение, при этом забив два и более мячей.
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«Аль-Айн» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Арабский «Аль-Айн» обыграл новозеландский «Веллингтон» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.
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«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту

Московский футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию СМИ о задержании защитника команды Самуэля Жиго в аэропорту Шереметьево.
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Влашич признан лучшим игроком Премьер-Лиги в декабре

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«Манчестер Сити» и «Хоффенхайм» обменялись голами

Английский «Манчестер Сити» играет вничью с немецким «Хоффенхаймом» (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Кавани может следующим летом перейти в «Атлетико» за €50 млн

«ПСЖ» намерены выручить за игрока около 50 миллионов евро, что является приемлемой ценой для «Атлетико».
Обновлено в 15:04
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«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом

Лондонцы нацелились на Эрика Байи («Манчестер Юнайтед») и Гари Кэйхилла («Челси»).
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Два поединка Лиги 1 перенесены из-за протестов во Франции

Из-за акций протеста, которые проходят во Франции, по просьбе полиции были перенесены два матча Лиги 1. Об этом информирует пресс-служба турнира.
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Карпин отвечает Эмери. Очень жестко

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Олег Кононов: «Компромат на Глушакова? Не читаю ничего из этого»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» рассказал, как команда собирается выходить из ситуации с большим количеством травмированных игроков.
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Михаил Анатольевич Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, вратарь клуба «Зенит» СПб. Младший брат Александра Кержакова.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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