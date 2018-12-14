Футбол

Михаил Кержаков: «„Зенит“ не показал всех своих качеств»
Sportbox.RU
вчера в 17:41

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Sportbox.RUвчера в 17:41

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«Задача выполнена»: Михаил Кержаков оценил результаты Лиги Европы

Петербургский дневник00:21

Кержаков: Главную задачу выполнили, вышли из группы с первого места

Нева Спорт00:08

Кержаков о поражении в матче со Славией»: «Мы же выполнили задачу»

Невские Новости00:06

М. Кержаков: «Зенит» вышел из группы с первого места – задача выполнена

Чемпионатвчера в 18:26

Михаил Кержаков: «„Зенит“ не показал всех своих качеств»

Матч ТВвчера в 17:41

Михаил Кержаков: «„Зенит“ не показал всех своих качеств»

Sportbox.RUвчера в 17:41

М. Кержаков: «„Зенит“ вышел из группы с первого места, задачу выполнил»

Sport24.ruвчера в 17:51
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Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол

Бен-Йеддер претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

УЕФА определил четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам заключительного тура группового этапа.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

«Милан» впервые в XXI веке не вышел из группы в еврокубке

«Милан» впервые с сезона-1999/00 не вышел из группы в еврокубковом турнире. 19 лет назад это случилось в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол

Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы

Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол

«Види» и «Челси» сыграли вничью

В рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы "Челси" сыграл вничью с "Види".
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

Прядкин рассказал об изменениях в Олимп-Кубке России

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в интервью "СЭ" рассказал об изменениях в формате Олимп-Кубка России.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести защитника «Марселя»

Обновлено вчера в 20:23
Футбол

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол

«Арсенал» – «Карабах». Косьельни сыграл впервые в сезоне после травмы

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни принял участие в матче группового этапа Лиги Европы с «Карабахом» (1:0). 33-летний француз впервые в сезоне вышел на поле после того, как в мае получил разрыв ахиллова сухожилия.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»

"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол

Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено вчера в 11:40
Футбол

Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию

Обновлено вчера в 08:28
Футбол

Джорджо Кьеллини: «В штрафной лучше Икарди играет только Роналду»

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что нападающий "Интера" Мауро Икарди является одним из лучших игроков штрафной.
Обновлено вчера в 18:48
Футбол

«Дижон» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч чемпионата Франции по футболу 15 декабря 2018 года

«Пари Сен-Жермен» «Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 44 очка, что на 13 больше, чем у идущего вторым «Лилля».
Обновлено вчера в 23:55
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Михаил Анатольевич Кержаков
Российский футболист
Российский футболист, вратарь клуба «Зенит» СПб. Младший брат Александра Кержакова.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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