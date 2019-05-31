Экономика
Михаил Ходорковский отреагировал на новое расследование по ЮКОСуГоворит Москва вчера в 10:27
Предполагается, что за это топ-менеджеры тогда ещё госкомпании пролоббировали в правительстве идею «сконцентрировать акции в руках эффективного инвестора». Советник генпрокурора также рассказал НТВ, что Ходорковский и его партнёры по ЮКОСу вывели за границу 51 млрд долларов.
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