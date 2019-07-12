Наш капитан, вице-капитан и вся команда поддерживает ребят. Надеюсь, скоро они адаптируются и помогут нам.

Михаил Игнатов: «Надеюсь, новички скоро адаптируются и нам помогут»

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