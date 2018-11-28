Экономика

Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»
Ведомости
08:20

Кроме АФК "Система" другой крупный акционер группы – Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) с 14% акций. Покупатель – Михаил Гуцериев и его финансовая группа «Сафмар», говорит знакомый менеджеров «Системы».
Ведомости08:20
Владимир Евтушенков
Принципиальная договоренность есть. Она может быть в этом году, может быть в начале следующего.
— Владимир Евтушенков, российский предпринимательРБК 08:13
с чего всё началось

Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»

АФК «Система» «принципиально» договорилась о продаже доли в «Детском мире», заявил основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.
Ведомости08:20

Подробнее о событии

«Сафмар» не комментирует информацию о покупке доли в «Детском мире»

РИА Новости09:49

АФК «Система» планирует продать «Детский мир» до конца года

Комсомольская правда08:57

Гуцериев стал претендентом на покупку «Детского мира»

РБК09:39

«Ведомости»: покупателем доли «Системы» в «Детском мире» может стать Михаил Гуцериев

ТАСС09:05

«Детский мир» готов к продаже

Коммерсантъ07:19

Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»

Ведомости08:20

Акции АФК «Система» выросли на 7,3% на новостях о дивидендах и продаже «Детского мира»

Интерфакс05:49
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Экономика

«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода

"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей.
Обновлено в 11:11
Финансы

ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 10:49
Экономика

Минфин не выполнит сниженный план по внутренним займам в 2018 году

Минфин России не выполнит план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на внутреннем рынке в текущем году, несмотря на то, что он уже был снижен в ходе последних поправок в бюджет-2018.
Обновлено в 09:16
Экономика

ВТБ назвал абсурдом сообщение Reuters о кредите ЦАР на $12 млрд

Банк ВТБ назвал абсурдом сообщение агентства Reuters о выдаче кредита Центральноафриканской республике (ЦАР) на $12 млрд.
Обновлено в 11:08
Энергетика

Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла в 1,5 раза

Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО).
Обновлено в 10:34
Экономика

Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия

Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.
Обновлено в 10:15
Финансы

Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах

На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.
Обновлено в 10:23
Экономика

Шохин рассказал о риске срыва сделки Schlumberger и EDC

Если покупка международной нефтесервисной компанией Schlumberger акций российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC) не состоится до конца года, есть риск, что она сорвется вообще.
Обновлено в 10:50
Энергетика

«Газпром нефть шельф» выиграла аукцион на участок в Карском море

Компания «Газпром нефть шельф» выиграла аукцион на Южно-Обский участок в Обской губе Карского моря.
Обновлено в 11:00
Экономика

Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых

Владимир Путин подписал закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход для самозанятых россиян.
Обновлено в 10:46
Экономика

Крупнейший производитель индейки займется производством баранины

ГК «Дамате» Наума Бабаева начинает новый проект – промышленное производство баранины в Ставропольском крае.
Обновлено в 10:03
Экономика

Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года

Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 10:33
Экономика

Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков

Индекс России, который основан на прогнозе роста ВВП, суверенном кредитном рейтинге, состоянии рынков акций, облигаций и валютных резервов, в новой версии рейтинга вырос с 0,88 до 2,36 балла.
Обновлено в 11:08
Экономика

Московская область стала лидером по вводу жилья в Центральной России

Московская область стала лидером по объемам ввода жилья среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО) по итогам 10 месяцев 2018 года, сообщает пресс-служба Минстроя РФ в среду.
Обновлено в 10:32
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,8%

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста запасов на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,17%, до 447,7 миллиона баррелей.
Обновлено в 11:02
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Владимир Петрович Евтушенков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Один из богатейших людей России, председатель совета директоров и владелец 64,1843% акций АФК «Система». В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2014 года, подготовленном журналом Forbes, Владимир Евтушенков занял 15 место с состоянием 9 миллиардов долларов.
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