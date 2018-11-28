Человек, знающий о деталях переговоров, подтверждает: «Речь идет о контроле». На открытии торгов на Московской бирже в среду, 28 ноября, такой пакет стоил почти 35,5 млрд руб. Группа компаний «Детский мир» – крупнейший в России продавец детских товаров.

с чего всё началось

Принципиальная договоренность есть. Она может быть в этом году, может быть в начале следующего.

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