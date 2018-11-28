Экономика

Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»
Ведомости
08:20

«Система» владеет 52,1% акций «Детского мира». В мае Евтушенков в разговоре с РБК не исключал продажу контрольного пакета «Детского мира». Человек, знающий о деталях переговоров, подтверждает: «Речь идет о контроле».
Ведомости08:20
Владимир Евтушенков
Принципиальная договоренность есть. Она может быть в этом году, может быть в начале следующего.
— Владимир Евтушенков, российский предпринимательРБК 08:13
с чего всё началось

Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»

АФК «Система» «принципиально» договорилась о продаже доли в «Детском мире», заявил основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.
Ведомости08:20

Подробнее о событии

Михаил Гуцериев может получить контроль в «Детском мире»

Коммерсантъ13:22

Евтушенков прокомментировал планы Гуцериева купить «Детский мир»

РБК12:31

«Сафмар» не комментирует информацию о покупке доли в «Детском мире»

РИА Новости09:49

АФК «Система» планирует продать «Детский мир» до конца года

Комсомольская правда08:57

«Ведомости»: покупателем доли «Системы» в «Детском мире» может стать Михаил Гуцериев

ТАСС09:05

Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»

Ведомости08:20

Акции АФК «Система» выросли на 7,3% на новостях о дивидендах и продаже «Детского мира»

Интерфакс05:49
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Экономика

ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк в ближайшие три года

ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк или долю в нем в ближайшие три года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина в кулуарах форума «Россия зовет!».
Обновлено в 14:19
Экономика

МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года

По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено в 19:54
Экономика

В Банке Англии спрогнозировали последствия Brexit без сделки

Выход Великобритании из ЕС без достижения сделки по Brexit по силе воздействия на экономику Великобритании может превзойти последствия мирового финансового кризиса 2008 года и приведет к рецессии, говорится в заявлении Банка Англии, опубликованного в среду.
Обновлено в 18:18
Экономика

На совещании у Путина поспорили об инвестициях по списку Белоусова

Власти и бизнес отобрали 174 проекта на общую сумму 10 трлн руб. для инвестирования со стороны частного бизнеса, доложил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Обновлено в 17:27
Экономика

ЦБ заявил о дефиците оборудования для сбора биометрических данных

Как пояснил РБК источник на рынке обработки биометрических данных, стоимость оборудования одного офиса стандартизированным решением для сбора биометрических данных обходится в 5–9 млн руб. в зависимости от поставщика.
Обновлено в 20:10
Экономика

«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода

"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей.
Обновлено в 20:42
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о переносе сроков сертификации самолета МС-21

По информации издания, инициатором переноса сроков был разработчик самолета — корпорация «Иркут», входящая в ОАК.
Обновлено в 20:28
Экономика

Прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинения в отмывании денег

Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения в нарушении датского законодательства о борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 20:42
Финансы

ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 13:38
Экономика

Больше половины новых российских евробондов купили британцы

Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.
Обновлено в 16:22
Политика

Путин рассказал о развитии российской экономики

Экономика адаптируется Отвечая на вопросы участников форума, президент отметил, что российская экономика адаптируется к сложностям и создает условия для внутреннего развития, несмотря на кризисные явления и "даже искусственно создаваемые трудности".
Обновлено в 11:32
Экономика

Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся стран Bloomberg

Россия заняла второе место, поднявшись на пять позиций в сравнении с подобным рейтингом, подготовленным полгода назад.
Обновлено в 19:40
Экономика

«Дамате» вложит 2 млрд рублей в новый бизнес

«Дамате» вложит 2 млрд рублей в новый бизнес Производство баранины, еще только зарождающееся в России на индустриальном уровне, привлекает новых инвесторов.
Обновлено в 17:27
Экономика

Путин подписал закон о продлении работы Фонда ЖКХ до 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении с 1 января 2019 до 1 января 2026 года срока работы государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Фонд ЖКХ).
Обновлено в 16:07
Экономика

ВЭБ.РФ поможет улучшить качество городской среды Приморья

Соглашением предусмотрена возможность реализации проектов по улучшению качества городской среды, в том числе за счет привлечения "дочек" ВЭБ - "ВЭБ-лизинга" и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Обновлено в 20:19
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Владимир Петрович Евтушенков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Один из богатейших людей России, председатель совета директоров и владелец 64,1843% акций АФК «Система». В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2014 года, подготовленном журналом Forbes, Владимир Евтушенков занял 15 место с состоянием 9 миллиардов долларов.
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