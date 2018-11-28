АФК «Система» «принципиально» договорилась о продаже доли в «Детском мире», заявил основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.

с чего всё началось

Принципиальная договоренность есть. Она может быть в этом году, может быть в начале следующего.

«Система» владеет 52,1% акций «Детского мира». В мае Евтушенков в разговоре с РБК не исключал продажу контрольного пакета «Детского мира». Человек, знающий о деталях переговоров, подтверждает: «Речь идет о контроле».

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