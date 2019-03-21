Экономика

Михаил Гуцериев добился, чего хотелКоммерсантъ 06:55

За 2018 год у объединенной компании появилось 102 новых магазина, причем 87 из них были открыты в четвертом квартале, после того как «М.Видео—Эльдорадо» отошли объекты Media Markt. К концу 2022 года группа планирует увеличить количество магазинов бытовой техники и электроники до 1,1 тыс.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Михаил Гуцериев добился, чего хотел

Коммерсантъ06:55

Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла в 2018 году на 20,3% — до 8,4 млрд рублей

Rambler News Service06:22

Прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 20%

Finam.Ru06:04

Чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» за 2018 г по МСФО выросла на 20,3%

ПРАЙМ06:04

Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла на 20,3%

Финмаркет06:55

Группа М.Видео-Эльдорадо увеличила чистую прибыль на 20,3% 18/17гг

Financial One06:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Политика

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил Владимиру Путину прошение об отставке, сообщила пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 03:40
Общество

Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года

До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги

Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Победительницу «Мисс Москва-2018» лишили короны и титула

Обновлено в 08:12
Спорт

Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию

Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.
Обновлено в 02:42
Политика

Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Крыму школьница умерла от отравления лекарством

Обновлено в 07:03
Происшествия

Крупная авария на водоводе в Воронеже ликвидирована

Напомним, порыв произошел 20 марта, около 11 часов на водоводе диаметром около 1 тыс. мм, в результате без воды остались 138 домом с 50 тыс. человек.
Обновлено в 07:17
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале

Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 13:42
Общество

Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову по УДО

Адвокат экс-студентки МГУ Варвары Карауловой попросил освободить ее по условно-досрочному освобождению.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении

Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Магнитогорске

На крыше завода металлоизделий в Магнитогорске произошел мощный взрыв. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали два человека.
Обновлено в 07:18
Политика

Власти Казахстана одобрили переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию, предусматривающие переименование столицы республики Астаны в честь первого лидера страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 07:10
Шоу-бизнес

Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями

Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Беременную Решетову не позвали на день рождения дочки Тимати

Беременную Решетову не позвали на день рождения дочки Тимати Модель была вынуждена коротать время в одиночестве.
Обновлено вчера в 06:28
Здоровье

«Росконтроль» назвал лучшие марки цыплят-бройлеров

На экспертизу отправили тушки цыплят-бройлеров марок "Петруха", "Приосколье", "Ясные зори", "Троекурово", "Петелинка" и "Мираторг".
Обновлено в 05:40
Общество

Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

На прощании с Юлией Началовой огласили официальную причину смерти

Обновлено в 05:48
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о случаях легочной чумы в Уганде

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Уганде, недалеко от границы с Конго, зарегистрированы два случая подозрения на чуму легочной формы.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу

Обновлено в 07:17
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Транспорт

Медведев включил ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» в приоритеты РЖД

Как следует из документа, на строительство ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском в 2019-2025 годах планируется потратить 402 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Врачу-расчленителю из Челябинска продлили срок содержания под стражей

Обновлено в 06:35
Общество

За 2018 год в Москве отреставрировано 228 памятников архитектуры

Обновлено в 01:05
Экономика

Определена стоимость всей недвижимости России

Совокупная кадастровая стоимость всех объектов недвижимого имущества в России превышает 672 триллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росреестра Викторию Абрамченко.
Обновлено в 06:41
Общество

Власти Финляндии заподозрили Nokia в передаче личных данных в Китай

По некоторым данным, телефоны Nokia 7 Plus отправляют информацию об абонентах и их персональные данные на государственный сервер China Telecom в Китае.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем

Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Футбол

Икарди проведет первую с февраля тренировку с «Интером»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди впервые с 13 февраля примет участие в тренировке с командой.
Обновлено в 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльдорадо
Торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники. Розничная сеть «Эльдорадо» входит в Группу «М.Видео-Эльдорадо» - крупнейшую российскую розничную компанию, которая объединяет бренды на рынке бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо», а также маркетплейс Goods. Совокупная годовая выручка компаний превышает 360 млрд рублей с НДС. Группа «М.Видео-Эльдорадо» - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идет на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской Бирже.
В НовостяхВ поиске Яндекса
М.Видео
Российская компания
Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники. По данным за 2012 год занимала первое место в России как по продажам на рынке бытовой техники и электроники, так и по доле занимаемых торговых площадей. Штаб-квартира расположена в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное