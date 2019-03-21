Экономика
Михаил Гуцериев добился, чего хотелКоммерсантъ 06:55
За 2018 год у объединенной компании появилось 102 новых магазина, причем 87 из них были открыты в четвертом квартале, после того как «М.Видео—Эльдорадо» отошли объекты Media Markt. К концу 2022 года группа планирует увеличить количество магазинов бытовой техники и электроники до 1,1 тыс.
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Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла в 2018 году на 20,3% — до 8,4 млрд рублей
Rambler News Service06:22
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