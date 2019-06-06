Михаил Горбачев в больнице работает над книгойВести.Ru 12:24

Напомним, сообщения о госпитализации Михаила Горбачева появились в конце апреля. Тогда эту информацию опровергли представители Горбачев-фонда. В марте нынешнего года Горбачеву исполнилось 88 лет.

с чего всё началось

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

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