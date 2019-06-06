Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализацииRT на русском 09:35

Бывший президент СССР рассказал об этом в эфире НСН. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев подтвердил, что находится в больнице. Об этом политик рассказал в эфире НСН.

с чего всё началось

В конце апреля режиссёр кинокартины «Встреча с Горбачёвым» Андре Сингер заявил, что бывший президент СССР не смог приехать на премьеру документального фильма о себе из-за госпитализации. Позднее руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации Горбачёва.

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

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