Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализацииRT на русском 09:35
В конце апреля режиссёр кинокартины «Встреча с Горбачёвым» Андре Сингер заявил, что бывший президент СССР не смог приехать на премьеру документального фильма о себе из-за госпитализации. Позднее руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации Горбачёва.
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с чего всё началось
Бывший президент СССР рассказал об этом в эфире НСН. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев подтвердил, что находится в больнице. Об этом политик рассказал в эфире НСН.Национальная служба новостей07:47
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Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Авто
GM и Michelin переходят на безвоздушные шины
Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
Обновлено в 03:02
Политика
Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине
Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Авто
ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.
Обновлено в 10:21
Политика
Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСО
Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным.
Обновлено в 06:39
Экономика
«Перекресток» продаст еду в долг
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Политика
Путин назвал условие отмены Россией санкций против ЕС
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия снимет экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать.
Обновлено в 10:16
Кино
«Утраченный символ» Дэна Брауна станет сериалом
Отмечается, что исполнительным продюсером сериала, взятым на баланс каналом NBC, станет Рон Ховард, режиссёр всех трёх киноадаптаций Брауна.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Футбол
Неймар снова получил тяжелую травму и пропустит Кубок Америки
Как отмечается, Неймар получил травму еще в первом тайме матча и был заменен.
Обновлено в 04:26
Хоккей
Тарасенко рассказал, что впечатлился примером Овечкина
Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от заключительных матчей финала Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 06:00
Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Общество
В центре Новосибирска пройдут торжества в честь Сталина
Обновлено в 10:48
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли
По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Авто
Продажи машин в России в мае продолжили снижаться
Обновлено в 09:38
Общество
Роскомнадзор предупредил о блокировке девяти VPN
Девять сервисов VPN, которые отказались подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, будут заблокированы в течении месяца, заявил в интервью «Интерфаксу» глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров.
Обновлено в 09:46
Футбол
Мутко предрек вылет «Спартака» в ФНЛ при уходе Федуна
Вице-премьерРФ, бывший глава РФС Виталий Мутко в четверг в общении с журналистами согласился, что может быть предприниматель Леонид Федун, владеющий контрольным пакетом ФК "Спартак", "где-то и неправильно управляет".
Обновлено в 10:34
Экономика
«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ
На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви мэра Москва Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Политика
Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран
Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
Обновлено в 09:58
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия
Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Политика
Дом Порошенко забросали файерами
Обновлено в 09:59