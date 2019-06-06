Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализацииRT на русском 09:35

В конце апреля режиссёр кинокартины «Встреча с Горбачёвым» Андре Сингер заявил, что бывший президент СССР не смог приехать на премьеру документального фильма о себе из-за госпитализации. Позднее руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации Горбачёва.
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с чего всё началось

Михаил Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР рассказал об этом в эфире НСН. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев подтвердил, что находится в больнице. Об этом политик рассказал в эфире НСН.
Национальная служба новостей07:47

Подробнее о событии

Горбачев рассказал о работе над книгой в больнице

РБК10:14

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

RT на русском09:35

Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Известия08:26

Горбачев находится в больнице

РИА Новости08:32

Горбачев госпитализирован

Газета.Ru08:29

Горбачева госпитализировали

Lenta.ru08:35

Михаил Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Национальная служба новостей07:47
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Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Авто

GM и Michelin переходят на безвоздушные шины

Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
Обновлено в 03:02
Политика

Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине

Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Авто

ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.
Обновлено в 10:21
Политика

Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСО

Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным.
Обновлено в 06:39
Экономика

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Политика

Путин назвал условие отмены Россией санкций против ЕС

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия снимет экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать.
Обновлено в 10:16
Кино

«Утраченный символ» Дэна Брауна станет сериалом

Отмечается, что исполнительным продюсером сериала, взятым на баланс каналом NBC, станет Рон Ховард, режиссёр всех трёх киноадаптаций Брауна.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Футбол

Неймар снова получил тяжелую травму и пропустит Кубок Америки

Как отмечается, Неймар получил травму еще в первом тайме матча и был заменен.
Обновлено в 04:26
Хоккей

Тарасенко рассказал, что впечатлился примером Овечкина

Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от заключительных матчей финала Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 06:00
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Общество

В центре Новосибирска пройдут торжества в честь Сталина

Обновлено в 10:48
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли

По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Авто

Продажи машин в России в мае продолжили снижаться

Обновлено в 09:38
Общество

Роскомнадзор предупредил о блокировке девяти VPN

Девять сервисов VPN, которые отказались подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, будут заблокированы в течении месяца, заявил в интервью «Интерфаксу» глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров.
Обновлено в 09:46
Футбол

Мутко предрек вылет «Спартака» в ФНЛ при уходе Федуна

Вице-премьерРФ, бывший глава РФС Виталий Мутко в четверг в общении с журналистами согласился, что может быть предприниматель Леонид Федун, владеющий контрольным пакетом ФК "Спартак", "где-то и неправильно управляет".
Обновлено в 10:34
Экономика

«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ

На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви мэра Москва Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Политика

Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
Обновлено в 09:58
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия

Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Политика

Дом Порошенко забросали файерами

Обновлено в 09:59
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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