Михаил Горбачев в больнице работает над книгойВести.Ru 12:24

Бывший президент СССР рассказал об этом в эфире НСН. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев подтвердил, что находится в больнице. Об этом политик рассказал в эфире НСН.

с чего всё началось

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

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