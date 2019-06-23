Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгойВести.Ru 12:24

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Михаил Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР рассказал об этом в эфире НСН. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев подтвердил, что находится в больнице. Об этом политик рассказал в эфире НСН.
Национальная служба новостей07:47

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Горбачев рассказал о своем самочувствии

Lenta.ru13:06

Горбачев находится в больнице

РИА Новости08:32

Просмотр сериала «Чернобыль» подкосил здоровье Горбачева

Газета.Ru11:26

Горбачев рассказал о работе над книгой в больнице

РБК10:14

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

RT на русском09:35

«Горбачев работает над книгой в своем кабинете»: пресс‐секретарь

Телеканал 360°12:03

Михаил Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Национальная служба новостей07:47
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Происшествия

В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи

Обновлено в 21:58
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Транспорт

Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж

Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Общество

Верховный суд отменяет срок давности

Сегодня же Верховный суд обсуждает проект постановления, в котором фактически отменяет срок давности по уклонению от уплаты налогов.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России

Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:41
Армия и оружие

США прекратят обучение турецких пилотов на истребителях F-35

Обновлено в 22:46
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Происшествия

Задержан министр лесного комплекса Иркутской области

Обновлено в 03:22
Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено в 03:17
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Обновлено в 18:15
Экономика

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Гаджеты

Прошлогодний флагман Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Китайская компания готовит к выходу на международный рынок новые смартфоны, а между тем прошлогодние модели становятся дешевле.
Обновлено в 15:22
Авто

GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено вчера в 10:02
Экономика

Почти 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных

79% россиян совершают покупки онлайн с помощью мобильных устройств.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено в 21:43
Политика

Пентагон опасается «действий» России в Арктике

Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено в 22:50
Баскетбол

Болельщик, толкнувший Лоури, оказался совладельцем «Голден Стэйт»

Болельщик, толкнувший защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури во время третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, оказался совладельцем «Голден Стэйт Уорриорз» Марком Стивенсом, сообщает NBC Sports.
Обновлено в 13:59
Здоровье

Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару

Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено в 20:50
Политика

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Председателю КНР Си Цзиньпину присудили звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.
Обновлено в 13:28
Энергетика

Повышение продолжается: омские АЗС снова подняли цены на бензин

На АЗС компаний «Топлайн» и «Газпромнефть» в очередной раз повысились цены на бензин всех марок (кроме АИ-98G у «Газпромнефти»).
Обновлено вчера в 01:46
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено в 07:52
Политика

Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
Обновлено в 19:05
Спорт

Журналистам официально запретили критиковать хоккей с мячом

Согласно внесенным поправкам, журналистам запрещено критиковать команды, игроков и судей, а также негативно высказываться о матчах и участниках чемпионата.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

Новый авианосец США оказался несовместим с F-35

Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С.
Обновлено в 22:15
Шоу-бизнес

Линдси Лохан взорвала Сеть рискованным снимком

Обновлено в 22:00
Политика

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 22:19
Общество

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено в 20:37
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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