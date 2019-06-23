Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгойВести.Ru 12:24
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Бывший президент СССР рассказал об этом в эфире НСН. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев подтвердил, что находится в больнице. Об этом политик рассказал в эфире НСН.Национальная служба новостей07:47
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