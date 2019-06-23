Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгойВести.Ru 12:24

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Михаил Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР рассказал об этом в эфире НСН. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев подтвердил, что находится в больнице. Об этом политик рассказал в эфире НСН.
Национальная служба новостей07:47

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Горбачев рассказал о своем самочувствии

Lenta.ru13:06

«Горбачев работает над книгой в своем кабинете»: пресс‐секретарь

Телеканал 360°12:03

Михаил Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Национальная служба новостей07:47

Горбачев рассказал о работе над книгой в больнице

РБК10:14

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

RT на русском09:35

Горбачев находится в больнице

РИА Новости08:32

Просмотр сериала «Чернобыль» подкосил здоровье Горбачева

Газета.Ru11:26
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
Политика

Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Нюша и Ханна опубликовали совместную фотографию с дочерьми

3 июня певицы Ханна и Нюша вместе прогуливались со своими маленькими дочками.
Обновлено в 06:58
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Кино

Мединский объяснил удаление сцен из «Рокетмена» в России

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда сцен из фильма "Рокетмен".
Обновлено 04 июня в 23:30
Спорт

Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

«Новая газета» нашла новые косвенные улики переброски в ДНР комплекса «Бук», который мог сбить пассажирский Boeing

Обновлено в 09:40
Хоккей

47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.
Обновлено в 10:20
Общество

Видео с падением мэра Омска в лужу пропало с сайта администрации

Обновлено в 13:19
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

Медведев озвучил условие для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва и Киев могут продлить контракт о транзите российского газа через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 08:16
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Обновлено в 13:45
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Наука

Биологи выяснили, почему у морских драконов зубы прозрачные

Ученые изучили удивительные зубы глубоководных хищников - морских драконов.
Обновлено в 08:07
Экономика

Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны

Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Космос

Китай запустил ракету в космос с морской платформы

Ракета "Чанчжэн-11" была запущена с морской платформы, расположенной в Желтом море.
Обновлено вчера в 04:12
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Общество

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Экономика

Россиянок поддержат за рождение первенца

Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:34
Политика

Покупку Турцией С-400 сочли риском для США

Ранее в США заявили, что предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки С-400, и решение теперь за властями этой страны.
Обновлено в 13:29
Политика

Си Цзиньпин удостоен степени почетного доктора СПбГУ

Председатель КНР Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Обновлено в 13:27
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Политика

Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев

Обновлено в 15:13
Политика

Кучма отрицает факт экономической блокады Донбасса

В среду после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.
Обновлено в 11:54
Игры

Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3

Обновлено в 12:29
Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.
Обновлено в 10:51
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Спорт

Плющенко поздравил Липницкую с днем рождения

В произвольной фигуристка откатала программу под музыку из кинофильма "Список Шиндлепра". Липницкой исполнился 21 год 5 июня.
Обновлено в 15:03
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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