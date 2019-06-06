Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгойВести.Ru 12:24
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Напомним, сообщения о госпитализации Михаила Горбачева появились в конце апреля. Тогда эту информацию опровергли представители Горбачев-фонда. В марте нынешнего года Горбачеву исполнилось 88 лет.Национальная служба новостей07:47
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Политика
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Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
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Театры
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Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сети ресторанов «Макдоналдс» лежит большая социальная ответственность.
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В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству
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Мединский похвалил сериал «Чернобыль»
Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американо-британский сериал «Чернобыль», пишет в четверг, 6 июня, «Интерфакс».
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Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
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Экономика
«Трансмашхолдинг», РЖД и Роснано создадут гибридные локомотивы
"Трансмашхолдинг", РЖД и Роснано подписали трехстороннее соглашение о создании экологически чистых маневровых локомотивов с использованием гибридного привода на базе отечественных литий-ионных аккумуляторных батарей для работы на пассажирских вокзалах крупных городов.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
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В Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие ответного огня со стороны со стороны защитников Народных Республик погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.
Обновлено в 01:46
Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
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Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки
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Шоу-бизнес
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Экономика
Силуанов прокомментировал низкие темпы роста ВВП России
Как писал News.ru, ранее Всемирный банк сообщил, что темпы роста экономики России, несмотря на санкции, достигли максимальной за последние шесть лет отметки в 2,3%. Ускорение экономического роста связывают в том числе с проведением в стране ЧМ по футболу в 2018 году.
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Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина
В журнале Journal of Volcanology and Geothermal Research опубликовано исследование камчатских сейсмологов, в котором говорится о необходимости следить за активностью вулкана Большая Удина.
Обновлено в 01:47
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Политика
Украинская «Оппозиционная платформа» назвала кандидатов в депутаты Рады
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела съезд в Киеве, в ходе которого были названы первые 10 кандидатов в депутаты Верховной рады.
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Политика
Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
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Происшествия
Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича
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В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
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Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
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