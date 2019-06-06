Михаил Горбачев в больнице работает над книгойВести.Ru 12:24

Напомним, сообщения о госпитализации Михаила Горбачева появились в конце апреля. Тогда эту информацию опровергли представители Горбачев-фонда. В марте нынешнего года Горбачеву исполнилось 88 лет.

с чего всё началось

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Экономика Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца В начале апреля Голикова выступила на канале «Россия 1» и заявила, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

Общество Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

Театры Концертный зал Мариинского театра откроют осенью Концертный зал Мариинского театра будет открыт осенью текущего года. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Авто Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.

Общество Роспотребнадзор назвал число российских детей, посещающих «Макдоналдс» Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сети ресторанов «Макдоналдс» лежит большая социальная ответственность.

Происшествия В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.

Наука Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода Новое исследование показывает, что эти сумчатые не получают достаточное количество воды из листьев, поэтому они часто находятся в поисках воды.

Кино Мединский похвалил сериал «Чернобыль» Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американо-британский сериал «Чернобыль», пишет в четверг, 6 июня, «Интерфакс».

Футбол Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.

Экономика «Трансмашхолдинг», РЖД и Роснано создадут гибридные локомотивы "Трансмашхолдинг", РЖД и Роснано подписали трехстороннее соглашение о создании экологически чистых маневровых локомотивов с использованием гибридного привода на базе отечественных литий-ионных аккумуляторных батарей для работы на пассажирских вокзалах крупных городов.

Армия и оружие ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе В Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие ответного огня со стороны со стороны защитников Народных Республик погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.

Авто Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.

Политика Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.

Экономика «Перекресток» продаст еду в долг Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».

Экономика Силуанов прокомментировал низкие темпы роста ВВП России Как писал News.ru, ранее Всемирный банк сообщил, что темпы роста экономики России, несмотря на санкции, достигли максимальной за последние шесть лет отметки в 2,3%. Ускорение экономического роста связывают в том числе с проведением в стране ЧМ по футболу в 2018 году.

Наука На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина В журнале Journal of Volcanology and Geothermal Research опубликовано исследование камчатских сейсмологов, в котором говорится о необходимости следить за активностью вулкана Большая Удина.

Шоу-бизнес Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.

Политика Украинская «Оппозиционная платформа» назвала кандидатов в депутаты Рады Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела съезд в Киеве, в ходе которого были названы первые 10 кандидатов в депутаты Верховной рады.

Политика Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.

Политика Путин поддержал создание РФПИ центра искусственного интеллекта Российский лидер Владимир Путин на встрече с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поддержал создание центра искусственного интеллекта Российским фондом прямых инвестиций.

Происшествия Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.

Происшествия В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.