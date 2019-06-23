Политика

Михаил Горбачев находится в больницеСоюзное Вече 08:49

В марте 2019 года бывшему президенту СССР исполнилось 88 лет.
Читать в источнике
с чего всё началось

Михаил Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР рассказал об этом в эфире НСН. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев подтвердил, что находится в больнице. Об этом политик рассказал в эфире НСН.
Национальная служба новостей07:47

Подробнее о событии

Горбачев рассказал о своем самочувствии

Lenta.ru13:06

«Горбачев работает над книгой в своем кабинете»: пресс‐секретарь

Телеканал 360°12:03

Горбачев находится в больнице

РИА Новости08:32

Горбачев рассказал о работе над книгой в больнице

РБК10:14

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

RT на русском09:35

Просмотр сериала «Чернобыль» подкосил здоровье Горбачева

Газета.Ru11:26

Михаил Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Национальная служба новостей07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Кино

Кто боится Элтона Джона: Вирджиния Вулф, мутанты и Брайан де Пальма

Мутанты вступают в последний бой, Элтон Джон находит свой стиль, Брайан де Пальма опять берется за старое.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:03
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Общество

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено в 18:32
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Каждый месяц тратим 230 тысяч на реабилитацию»

Актер восстанавливается после травмы головы. Каждые три месяца Евгений Леонов-Гладышев проходит реабилитацию.
Обновлено в 16:00
Футбол

Домашний стадион «Оренбурга» не получил лицензию РПЛ

Оренбургский стадион Газовик не получил лицензию российской премьер-лиги, заявил в эфире Матч ТВ спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
Обновлено в 18:39
Наука

Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода

Обновлено вчера в 15:22
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Политика

Порошенко объяснил свои претензии к Зеленскому

Экс-глава Украины Петр Порошенко объяснил, почему обвинил действующего президента Владимира Зеленского в "банальном плагиате".
Обновлено в 18:42
Политика

Путин посоветовал и. о. главы МИД Испании заняться реальным делом

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, критично высказывавшийся в адрес России, хочет казаться большим политиком.
Обновлено в 09:33
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Игры

Google Stadia запустят в ноябре

Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
Обновлено в 13:10
Кино

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона

Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Авто

Mercedes-Benz опубликовал тизер кроссовера GLB-Class

В социальных сетях официальные представители немецкой компании опубликовали первый тизер для своего компактного кроссовера, о котором в последние дни ходило немало слухов.
Обновлено в 08:40
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке

Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Политика

Зеленский повторно предложит Раде уволить Климкина и Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский решил повторно предложить Верховной раде уволить глав МИД, Минобороны и Службы безопасности, а также генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 19:43
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена

Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.
Обновлено в 18:50
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Происшествия

В Москве прощаются с погибшим спецназовцем Никитой Белянкиным

На Митинском кладбище в Москве проходит церемония прощания с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:52
Экономика

Глава ЦБ назвала причину замедления мировой экономики

Торговые войны между Соединенными Штатами и Китаем влияют на темпы роста мировой экономики.
Обновлено в 02:47
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии

Украинский гражданин, капитан судна, которое на реке Дунай в Будапеште столкнулось с прогулочным катером, ранее уже попадал в аварию.
Обновлено в 15:36
Футбол

ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» Плиеве

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Обновлено в 16:44
Происшествия

В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам

По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Гаджеты

Прошлогодний флагман Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Китайская компания готовит к выходу на международный рынок новые смартфоны, а между тем прошлогодние модели становятся дешевле.
Обновлено в 15:22
Экономика

Россия и Саудовская Аравия обсудят сотрудничество в энергетике 10 июня

"Стороны обсудят основные вопросы российско-саудовского торгово-экономического сотрудничества, в том числе совершенствование нормативно-правовой базы, развитие взаимодействия в области финансов и инвестиций, совместные проекты в области энергетики, промышленности и сельского хозяйства", - говорится в сообщении министерства.
Обновлено вчера в 05:15
Общество

ЕС упростил процедуру выдачи шенгенских виз

Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 08:41
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено в 17:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное