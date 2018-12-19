Футбол
Михаил Галактионов: «Кононов умеет быть жестким»
Михаил Галактионов: «Кононов умеет быть жестким»Спорт-Экспресс14:45
В среду, 19 декабря, исполком РФС утвердил 34-летнего Михаила Галактионова главным тренером молодежной сборной России. Сразу после назначения он дал интервью "СЭ".
Спорт-Экспресс14:45
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Футбол
«Монако» без Головина вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги
"Монако" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка французской лиги одолел "Лорьян".
Обновлено в 17:53
Футбол
Виталий Мутко решил уйти с поста президента РФС
В сентябре 2015-го — вернулся на пост президента РФС. С 2016 года он вице-премьер России.
Обновлено в 05:33
Футбол
«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг»
В матче 16-го тура Бундеслиги "Бавария" сумела обыграть гостей из Лейпцига.
Обновлено в 16:25
Футбол
«Тоттенхэм» и «Челси» сразятся в полуфинале Кубка лиги
Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка английской лиги.
Обновлено в 17:23
Футбол
Солари: «Бэйл разорвал „Касиму“»
Бэйл сделал всё, он просто разорвал соперника.
Обновлено в 17:58
Футбол
Marca: «Бавария» купит у «Атлетико» Люку Эрнандеса за 80 млн евро
Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес сменит клуб. По информации Marca, французский футболист этой зимой перейдет в «Баварию».
Обновлено в 13:35
Футбол
«Краснодар» намерен привлечь в свой состав еще одного шведа
Обновлено в 15:03
Футбол
«Бешикташ» хочет подписать Комличенко
«Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».
Обновлено в 15:47
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за Сульшера
«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мельде» 1,8 миллиона фунтов за переход тренера Уле-Гуннара Сульшера в качестве компенсации.
Обновлено в 08:52
Футбол
18-летний полузащитник «Боруссии» Д может перейти в «Реал»
Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com.
Обновлено в 15:43
Футбол
Мамаев: в СИЗО появилось больше времени для общения с Богом
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что стал уделять больше времени общению с Богом, находясь под арестом в СИЗО.
Обновлено в 15:53
Футбол
ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»
Обновлено в 11:12
Футбол
«Барселона» может арендовать защитника «Валенсии» Мурильо в январе
По информации источника, каталонская команда намерена арендовать 26-летнего колумбийского футболиста у «Валенсии» в предстоящее зимнее трансферное окно.
Обновлено в 11:47
Футбол
«Арсенал» проведет три сбора в зимнюю паузу
"Арсенал" проведет три сбора в зимнюю паузу перед стартом второй части чемпионата России, сообщает официальный сайт тульской команды.
Обновлено в 13:40
Футбол
Мама Рабьо помогает сыну уйти из «ПСЖ». У нее куча конфликтов с клубом
Мать Рабьо настаивала на зарплате в 10 миллионов евро в год – «ПСЖ» же не готовы платить игроку больше 7,2. Вообще, Вероника Рабьо играет важную роль в карьере своего сына: Вероника работает агентом своего же сына приблизительно с 2013 года, когда Адриан вернулся из аренды из «Тулузы».
Обновлено в 16:30