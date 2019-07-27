Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»РИА Новости 12:55
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
Происшествия
Более 30 человек задержаны около мэрии Москвы
Обновлено в 06:16
Футбол
Дубль Игнатьева помог «Краснодару» разгромить «Сочи» в РПЛ
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол
Наставник «Тамбова» Григорян назвал Кононова топ-тренером
Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Александр Григорян после победы над московским "Спартаком" в третьем туре чемпионата России вступился за своего коллегу Олега Кононова.
Обновлено в 12:27
Футбол
Кононов подтвердил уход Мельгарехо из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 13:49
Общество
В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома
Максимальное количество осадков выпало за последние сутки в Тулуне, который месяц назад пострадал от сильного наводнения, сообщает в субботу пресс-служба правительства Иркутской области по итогам заседания региональной комиссии по ЧС.
Обновлено в 12:16
Политика
Макрон назвал дату и место встречи с Путиным в августе
Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
Обновлено в 14:17
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:31
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия
Из Оки подняли тела двух погибших при крушении гидросамолета
Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 14:07
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Общество
Тарасов рассказал, почему не платит алименты
Тарасов рассказал, почему не платит алименты Дмитрий недавно вернулся из Европы, там он проходил реабилитацию.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Голую и зарезанную блогершу нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Обновлено в 07:27
Наука
Показаны разрушительные последствия глобальной катастрофы
Обновлено в 06:47
Авто
Компания Porsche увеличила продажи на мировом рынке
На мировом автомобильном рынке увеличился уровень продаж транспортных средств марки Porsche.
Обновлено в 08:40
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Политика
Зеленский сфотографировался на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию своего отдыха на городском пляже города Одесса.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы.
Обновлено в 10:51
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика
В Тунисе сегодня прощаются с президентом страны
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Работающие на акции в Москве журналисты пожаловались на нападения силовиков
У репортёра телеканала «Дождь» полицейский дубинкой выбил из рук смартфон.
Обновлено в 13:29
Футбол
Гризманн рассказал о первых тренировках в «Барселоне»
Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн поделился тем, как прошли его первые дни в стане каталонцев.
Обновлено в 09:25
Политика
Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера
Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
Обновлено в 13:32
Финансы
В 2018-2019 ф. г. Пакистан занял за рубежом $9,85 млрд
26 июля министерство экономики Пакистана опубликовало статистику по внешним займам страны в 2018—2019 финансовом году.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено в 12:21