Футбол

Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»РИА Новости 12:55

Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
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Конов: «Ситуацию в „Спартаке“ исправит только возвращение Карреры»

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Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»

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Ефремов: Кононов сегодня что-то визжал. Он раздражает болельщиков «Спартака»

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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