Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»РИА Новости 12:55
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
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В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
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Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
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Между нетрезвым мужчиной и патологоанатомом завязалась потасовка, в ходе которой медик трижды выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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Футбол
«Аякс» выиграл Суперкубок Голландии, победив ПСВ
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Футбол
Кононов подтвердил уход Мельгарехо из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 13:49
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Полиция вытеснила участников митинга в Москве с Трубной площади
Силовики начали хватать предполагаемых участников несанкционированного митинга еще до его начала.
Обновлено в 14:31
Футбол
«Тамбов» обыграл «Спартак» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 12:06
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Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
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Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал, почему он не общается с бабушкой
Лидия Федосеева-Шукшина известна своим трудным характером, который не дает ей наладить отношения не только с внуком, но и дочерьми.
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GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
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Работающие на акции в Москве журналисты пожаловались на нападения силовиков
У репортёра телеканала «Дождь» полицейский дубинкой выбил из рук смартфон.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Погибших при падении самолёта в Подмосковье достали из реки
В Серпуховском районе Подмосковья из реки подняты на поверхность тела двух погибших человек, находившихся в потерпевшем крушение гидросамолете.
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Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
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Город Тулун в Иркутской области, который месяц назад пострадал от сильных осадков, снова затопило.
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Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа
Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
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Футбол
Божович: «Крыльям Советов» не хватило удачи в матче с «Уфой»
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:2).
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Рябков рассказал, что может повысить шансы на спасение СВПД
"Если это произойдет реально, то шансы на выживание СВПД существенно повысятся.
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