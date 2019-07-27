Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»РИА Новости 12:55
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
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Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Обновлено в 12:04
Происшествия
ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площади
Протестующих задерживают сотрудники полиции и бойцы ОМОН. На данный момент задержаны до 10 человек, указывает агентство.
Обновлено в 13:41
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Политика
Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера
Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
Обновлено в 13:32
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Как в Москве разгоняли акцию за свободные выборы. Фотографии
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 16:24
Космос
Маск показал видео пробного «прыжка» корабля Starship
Илон Маск в одной из соцсетей опубликовал видеозапись, на которой продемонстрирован прототип проекта ракеты-носителя и космического корабля нового поколения, поднимающегося над землёй на 20 метров.
Обновлено вчера в 05:52
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Появилось видео с места фатального крушения самолета в Подмосковье
Очевидцы сняли на видео легкомоторный самолет, рухнувший в воды Оки в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Политика
Новак: РФ предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Министр напомнил, что действующее соглашение истекает в конце года Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в кулуарах заседания российско-турецкой межправительственной комиссии, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
Обновлено в 19:06
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Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам
Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:54
Футбол
Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 18:50
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".
Обновлено в 16:38
Космос
Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
Обновлено в 13:40
Политика
Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе
Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».
Обновлено в 01:26
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Обновлено в 15:17
Экономика
«Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.
Обновлено вчера в 20:47
Гаджеты
Раскрыты возможные названия гибкого смартфона LG
Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
Обновлено в 10:39
Политика
Трамп считает, что причин не ладить с Россией у США нет
Американский президент Дональд Трамп уверен, что на отношениях США и России плохо сказалось расследование экс-спецпрокурора Робберта Мюллера.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
«Русские витязи» провели тренировку в небе Балтийска
Летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» прибыли в Калининградскую область и провели тренировку перед участим в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота России.
Обновлено в 19:08
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Кино
Режиссер нового «Короля Льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену
Режиссер ремейка популярного мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал, что он спрятан в анимационной картине одну сцену, снятую по-настоящему.
Обновлено в 15:43