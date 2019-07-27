Футбол

Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»РИА Новости 12:55

Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
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Кононов — о фанатах «Спартака», требующих его отставки: «Да не буду я им отвечать»

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Кононов: «Призывы к отставке? Ничего не собираюсь отвечать»

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«Сними пиджак, Шалимов прав» Болельщики «Спартака» — Кононову на матче с «Тамбовом»

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Кононов и отставка: другого пути нет. Мнение Зеленова

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Фанаты «Спартака» после второго гола «Тамбова» начали скандировать Кононову: «Уходи, пиджак»

Sports.ru11:20
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

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Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
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Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 15:18
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Как в Москве разгоняли акцию за свободные выборы. Фотографии

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 16:24
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Маск показал видео пробного «прыжка» корабля Starship

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Обновлено вчера в 05:52
Экономика

Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях

Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Политика

Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Появилось видео с места фатального крушения самолета в Подмосковье

Очевидцы сняли на видео легкомоторный самолет, рухнувший в воды Оки в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
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В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

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Технологии

Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google

Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
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В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

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Новак: РФ предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Министр напомнил, что действующее соглашение истекает в конце года Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в кулуарах заседания российско-турецкой межправительственной комиссии, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Общество

В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома

Обновлено в 19:06
Политика

Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам

Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
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Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.
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Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу

Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".
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Космический корабль Dragon пристыковался к МКС

Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
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Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе

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Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

Обновлено в 15:17
Экономика

«Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.
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Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
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Трамп считает, что причин не ладить с Россией у США нет

Американский президент Дональд Трамп уверен, что на отношениях США и России плохо сказалось расследование экс-спецпрокурора Робберта Мюллера.
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Армия и оружие

«Русские витязи» провели тренировку в небе Балтийска

Летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» прибыли в Калининградскую область и провели тренировку перед участим в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота России.
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В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
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Режиссер нового «Короля Льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену

Режиссер ремейка популярного мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал, что он спрятан в анимационной картине одну сцену, снятую по-настоящему.
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