Футбол
Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставкуЧемпионат вчера в 15:24
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
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«Сними пиджак, Шалимов прав» Болельщики «Спартака» — Кононову на матче с «Тамбовом»
Sportbox.RUвчера в 10:25
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Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
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В ФСВТС назвали сроки начала второго этапа поставок С-400 Турции
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы.
Обновлено в 03:42
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Командующий ВМС Ирана прибыл в Петербург
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Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Приамурье
«Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и ОРВИ не превышает среднемноголетний уровень, характерный для текущего времени года», — указывается в сообщении.
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Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20