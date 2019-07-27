Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.

Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку

Футбол Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин» Валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Происшествия МВД: на акции в центре Москвы задержаны 295 человек На несогласованной акции в центре Москвы «за нарушения общественного порядка» задержаны 295 человек, сообщил столичный главк МВД.

Политика Медведев прибыл на парад в честь Дня ВМФ в Севастополе Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь, где начинаются мероприятия в честь Дня ВМФ России.

Политика В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.

Армия и оружие Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.

Религия Участники крестного хода в Крыму поделились впечатлениями В Крыму прошел крестный ход, посвященный 1031-й годовщине Крещения Руси.

Единоборства Рамирес победил Хукера в поединке за чемпионский титул Рамирес победил в поединке за титулы чемпиона мира по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе.

Единоборства Холлоуэй и Эдгар уложились в вес перед UFC 240 Как сообщает "Чемпионат.com", в главном поединке вечера чемпион организации полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй будет защищать титул от экс-чемпиона промоушена Фрэнки Эдгара.

Шоу-бизнес Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара» На ковровой дорожке Анита Цой появилась в инвалидной коляске. Певица держалась бодро и попросила поклонников не унывать.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Происшествия В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов «Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.

Политика Компания Nord Stream 2 пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG обратилась в Европейский суд с просьбой об отмене дискриминационных мер относительно проекта газопровода "Северный поток-2".

Политика В ФСВТС назвали сроки начала второго этапа поставок С-400 Турции Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы.

Здоровье Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Приамурье «Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и ОРВИ не превышает среднемноголетний уровень, характерный для текущего времени года», — указывается в сообщении.

Происшествия Власти Северной Кореи отпустили задержанное российское судно Задержанное 17 июля властями Северной Кореи российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" отпущено, сообщает посольство России в КНДР.

Политика Минфин США требует с россиянина Винника 100 миллионов долларов Как сообщают «Известия», в исковом заявлении значится, что 12 миллионов долларов должен возместить США сам Винник, а еще 88 миллионов — интернет-биржа BTC-e, которую, как утверждает американская прокуратура, россиянин контролировал.

Культура «Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D Художник-постановщик студии Юрий Пронин рассказал на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», что некоторые персонажи, например Крокодил Гена, Попугай Кеша и Чебурашка, уже существуют в объемном формате.

Игры В GOG отменили предзаказы Blair Witch GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.