Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»РИА Новости 12:55
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
Футбол
Шюррле будет получать в «Спартаке» €3,5 млн в год
Ожидается, что головой оклад немца в составе красно-белых составит €3,5 млн.
Обновлено в 15:47
Общество
Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 09:59
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 около берегов Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Соболь и Жданов задержаны в Москве второй раз за день
До начала несанкционированной акции в субботу стало известно о задержании Дмитрия Гудкова, Жданова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой и Соболь.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика
Новак: РФ предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Министр напомнил, что действующее соглашение истекает в конце года Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в кулуарах заседания российско-турецкой межправительственной комиссии, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Макрон встретится с Путиным 19 августа
Обновлено в 13:22
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Футбольный клуб "Сочи" на выезде проиграл "Краснодару" со счетом 0:3 в матче третьего тура чемпионата России, это поражение стало третьим подряд для сочинского клуба.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Астрахани арестованы Расул Султанов и Виталий Шведов
Только что стало известно, что сегодня утром были арестованы бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов Виталий Шведов.
Обновлено вчера в 02:19
Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:48
Кино
Создатели «Игры Престолов» перестают работать с HBO
Новый контракт Бениоффа и Уайсса может достигнуть 200 миллионов долларов.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 08:46
Автоспорт
Феттель стартует последним на Гран-при Германии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель будет вынужден стартовать последним на Гран-при Германии.
Обновлено в 10:11
Политика
Трамп считает, что причин не ладить с Россией у США нет
Американский президент Дональд Трамп уверен, что на отношениях США и России плохо сказалось расследование экс-спецпрокурора Робберта Мюллера.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в реку в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в Серпуховском районе Московской области. По уточненным данным, он упал в реку Ока.
Обновлено в 07:42
Политика
Bellingcat обвинил Россию в кибератаках на проект
Основатель Bellingcat Элиотом Хиггинс обвинил в своем Twitter Россию в кибератаках на проект.
Обновлено в 16:31
Космос
Джессика Меир о том, каково стать первой шведкой в космосе: «Скоро подопытным кроликом буду я» (SVT, Швеция) (SVT)
Впервые женщина из Швеции окажется в космосе. SVT удалось связаться с ней: сейчас она проходит обучение в подмосковном Звездном городке.
Обновлено в 17:39
Общество
Яшин анонсировал новую акцию протеста
Вышедших на улицы Москвы на несогласованную акцию протеста 27 июля Яшин назвал «настоящими гражданами и героями».
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса
Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 11:10
Футбол
«Аякс» выиграл Суперкубок Голландии, победив ПСВ
Обновлено в 04:45
Общество
Знаменитости призвали потушить пожары в Сибири
Российские знаменитости записывают обращения к властям и к своим подписчикам, чтобы привлечь внимание к ситуации с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В ГБР оценили ситуацию вокруг ролика с генералом МВД Украины
Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба оценил ситуацию вокруг ролика, на котором зафиксировано задержание патрульных Нацполиции, остановивших главу управления МВД Днепропетровской области Виталия Глуховерю за нарушение правил дорожного движения.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у Крыма
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42