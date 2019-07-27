Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»РИА Новости 12:55
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
Шоу-бизнес
Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Валерия и Иосиф Пригожин распродают недвижимость за границей
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили продать свою зарубежную недвижимость — дом-дачу в Швейцарии и квартиру в Арабских Эмиратах.
Обновлено в 10:58
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у Крыма
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 16:42
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
ВС Венесуэлы сообщили об очередном вторжении самолёта-разведчика США
Самолёт-разведчик США снова вошёл в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения, сообщило Стратегическое оперативное командование ВС Венесуэлы в Twitter.
Обновлено в 17:16
Финансы
Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей
Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.
Обновлено в 07:53
Происшествия
На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой
Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
Обновлено в 15:27
Наука
Оказалось, что климат меняется быстрее, чем адаптируются животные
Самым тревожным результатом исследования стало то, что даже распространенные виды птиц (большая синица, европейская крылатка и обыкновенная сорока), которые хорошо приспосабливаются к новому климату, не успевают за его изменением.
Обновлено 24 июля в 03:59
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии 2019
В Германии в последний уик-энд июля проходит 11-й этап чемпионата "Формула 1". И очередную гонку с первой позиции начнёт Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 10:25
Политика
Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе
Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли с фестиваля «Жара» на скорой помощи
Как стало известно, Аниту Цой увезли с бакинского фестиваля "Жара" на скорой помощи.
Обновлено вчера в 15:39
Культура
Прямую трансляцию с военно-морского парада покажут на ТВ
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге обещает стать одним из самых красочных мероприятий этого года.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Минобороны Украины оспорит решение суда о питании военных
Как сообщили в Минобороны, ВСУ начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Сестра Влада Топалова вышла замуж
Недавно Алина ушла в декрет, но перед появлением ребенка на свет решила выйти замуж.
Обновлено в 12:00
Технологии
«Инновационная ОС» MIUI 11 выйдет до зимы
Короткое сообщение обещает выпуск «инновационной ОС» MIUI 11 до зимы.
Обновлено в 10:26
Футбол
В Саранске «Тамбов» одержал победу над «Спартаком»
«Тамбов» обыграл московский «Спартак». Матч, который проходил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершился со счетом 2:0.
Обновлено в 12:02
Авто
Составлен рейтинг топ-10 самых экологичных марок машин в России
В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2
Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Ленобласти водитель на «девятке» сбил ребенка во дворе и скрылся
В поселке Суйда Гатчинского района Ленинградской области, водитель на машине ВАЗ 21093 совершил наезд на восьмилетнего мальчика в одном из дворов, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 17:27
Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию
Президент России Владимир Путин приедет во Францию во второй половине августа, визит российского лидера прорабатывается.
Обновлено в 14:23
Гаджеты
Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone
Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42