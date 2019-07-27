Футбол

Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»РИА Новости 12:55

Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
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Кононов: «Призывы к отставке? Ничего не собираюсь отвечать»

Sport.ru16:30

Кононов — о фанатах «Спартака», требующих его отставки: «Да не буду я им отвечать»

Sport24.ru14:50

Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку

Чемпионат15:24

Кононов и отставка: другого пути нет. Мнение Зеленова

Спорт-Экспресс15:05

«Сними пиджак, Шалимов прав» Болельщики «Спартака» — Кононову на матче с «Тамбовом»

Sportbox.RU10:25

«Сними пиджак, Шалимов прав». Болельщики «Спартака» — Кононову на матче с «Тамбовом»

Матч ТВ10:25

Фанаты «Спартака» после второго гола «Тамбова» начали скандировать Кононову: «Уходи, пиджак»

Sports.ru11:20
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
Шоу-бизнес

Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле

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Валерия и Иосиф Пригожин распродают недвижимость за границей

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили продать свою зарубежную недвижимость — дом-дачу в Швейцарии и квартиру в Арабских Эмиратах.
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Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX

С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
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Происшествия

Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве

МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

Два самолета США провели разведку у Крыма

Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 16:42
Общество

Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.
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Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев

Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

ВС Венесуэлы сообщили об очередном вторжении самолёта-разведчика США

Самолёт-разведчик США снова вошёл в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения, сообщило Стратегическое оперативное командование ВС Венесуэлы в Twitter.
Обновлено в 17:16
Финансы

Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей

Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.
Обновлено в 07:53
Происшествия

На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой

Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
Обновлено в 15:27
Наука

Оказалось, что климат меняется быстрее, чем адаптируются животные

Самым тревожным результатом исследования стало то, что даже распространенные виды птиц (большая синица, европейская крылатка и обыкновенная сорока), которые хорошо приспосабливаются к новому климату, не успевают за его изменением.
Обновлено 24 июля в 03:59
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии 2019

В Германии в последний уик-энд июля проходит 11-й этап чемпионата "Формула 1". И очередную гонку с первой позиции начнёт Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 10:25
Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 12:06
Происшествия

В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе

Обновлено в 00:21
Политика

Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе

Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Аниту Цой увезли с фестиваля «Жара» на скорой помощи

Как стало известно, Аниту Цой увезли с бакинского фестиваля "Жара" на скорой помощи.
Обновлено вчера в 15:39
Культура

Прямую трансляцию с военно-морского парада покажут на ТВ

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге обещает стать одним из самых красочных мероприятий этого года.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Минобороны Украины оспорит решение суда о питании военных

Как сообщили в Минобороны, ВСУ начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Сестра Влада Топалова вышла замуж

Недавно Алина ушла в декрет, но перед появлением ребенка на свет решила выйти замуж.
Обновлено в 12:00
Технологии

«Инновационная ОС» MIUI 11 выйдет до зимы

Короткое сообщение обещает выпуск «инновационной ОС» MIUI 11 до зимы.
Обновлено в 10:26
Футбол

В Саранске «Тамбов» одержал победу над «Спартаком»

«Тамбов» обыграл московский «Спартак». Матч, который проходил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершился со счетом 2:0.
Обновлено в 12:02
Авто

Составлен рейтинг топ-10 самых экологичных марок машин в России

В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.
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Происшествия

Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину

На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2

Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).
Обновлено в 12:45
Кино

НТВ потребовала от ряда изданий удалить трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 05:21
Происшествия

В Ленобласти водитель на «девятке» сбил ребенка во дворе и скрылся

В поселке Суйда Гатчинского района Ленинградской области, водитель на машине ВАЗ 21093 совершил наезд на восьмилетнего мальчика в одном из дворов, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 17:27
Политика

В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию

Президент России Владимир Путин приедет во Францию во второй половине августа, визит российского лидера прорабатывается.
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Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone

Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Галкин выложил фото с Пугачевой

Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
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