Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".

Шоу-бизнес Валерия и Иосиф Пригожин распродают недвижимость за границей Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили продать свою зарубежную недвижимость — дом-дачу в Швейцарии и квартиру в Арабских Эмиратах.

Игры Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.

Происшествия Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.

Армия и оружие Два самолета США провели разведку у Крыма Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Общество Ученые объяснили жару в Европе и холод в России Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.

Происшествия Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.

Армия и оружие ВС Венесуэлы сообщили об очередном вторжении самолёта-разведчика США Самолёт-разведчик США снова вошёл в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения, сообщило Стратегическое оперативное командование ВС Венесуэлы в Twitter.

Финансы Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.

Происшествия На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.

Наука Оказалось, что климат меняется быстрее, чем адаптируются животные Самым тревожным результатом исследования стало то, что даже распространенные виды птиц (большая синица, европейская крылатка и обыкновенная сорока), которые хорошо приспосабливаются к новому климату, не успевают за его изменением.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии 2019 В Германии в последний уик-энд июля проходит 11-й этап чемпионата "Формула 1". И очередную гонку с первой позиции начнёт Льюис Хэмилтон.

Политика Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».

Культура Прямую трансляцию с военно-морского парада покажут на ТВ Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге обещает стать одним из самых красочных мероприятий этого года.

Армия и оружие Минобороны Украины оспорит решение суда о питании военных Как сообщили в Минобороны, ВСУ начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.

Шоу-бизнес Сестра Влада Топалова вышла замуж Недавно Алина ушла в декрет, но перед появлением ребенка на свет решила выйти замуж.

Футбол В Саранске «Тамбов» одержал победу над «Спартаком» «Тамбов» обыграл московский «Спартак». Матч, который проходил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершился со счетом 2:0.

Авто Составлен рейтинг топ-10 самых экологичных марок машин в России В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.

Армия и оружие Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2 Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).

Происшествия В Ленобласти водитель на «девятке» сбил ребенка во дворе и скрылся В поселке Суйда Гатчинского района Ленинградской области, водитель на машине ВАЗ 21093 совершил наезд на восьмилетнего мальчика в одном из дворов, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию Президент России Владимир Путин приедет во Францию во второй половине августа, визит российского лидера прорабатывается.

Гаджеты Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.