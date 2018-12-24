Политика
В докладе «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция», подготовленном группой исследователей во главе с экономистом Михаилом Дмитриевым, эксперты представили «три возможных сценария дальнейшего изменения массового сознания».
Коммерсантъ04:20
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Предвидевшие протесты на Болотной социологи зафиксировали слом в сознании россиян
Московский Комсомолец06:02
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Политика
Дмитрий Медведев сменил главу Росстата
Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александра Суринова и назначил на этот пост Павла Малкова.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии
Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Обновлено в 06:47
Политика
В Госдуме назвали слова Мэй о «защите от России» фантазиями
Заместитель председателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мой о роли британских военных в защите страны от "вторжения России".
Обновлено в 03:49
Политика
В России ужесточили правила хранения оружия
Правительство уточнило и дополнило первый абзац пункта 59 правил оборота оружия.
Обновлено в 04:27
Политика
Генсек ОБСЕ опасается ухудшения отношений России и Украины
Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер опасается, что в отношениях между Россией и Украиной может возникнуть цепная реакция, которая приведет к их ухудшению.
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Политика
Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Путина и Лукашенко
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Обновлено в 06:04
Политика
Тимошенко назвала местные выборы на Украине армагеддоном
Глава партии "Батькивщина" экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о массовых нарушениях на состоявшихся в воскресенье выборах глав территориальных общин.
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Политика
В Израиле назначены досрочные выборы в парламент
Израильская правящая коалиция приняла решение о самороспуске и проведении досрочных парламентских выборов в начале апреля.
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Политика
РФ предложила Индонезии помощь в создании системы оповещения о цунами
Россия предложила помощь Индонезии в создании системы предупреждения о цунами и землетрясениях.
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Политика
Граждане РФ назвали главные события 2018 года
В тройку главных событий вошли: открытие Крымского моста (47%), пенсионная реформа (46%) и выборы президента РФ (37%).
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Times берет пример с украинского «Миротворца»
Издание Times пошло по стопам украинского сайта "Миротворец" и опубликовало список журналистов эдинбургского бюро Sputnik UK, обвиняемых в "информационной войне" против Британии.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом
Обновлено в 04:04
Политика
Медведев поручил до конца года подготовить документы по нацпроектам
Нормативные документы, еще раз подчеркнул Медведев, должны быть выпущены до конца года.
Обновлено в 07:28
Политика
В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 04:15