Политика

Михаил Дмитриев обозначил три сценария развития России
Коммерсантъ
04:20

В докладе «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция», подготовленном группой исследователей во главе с экономистом Михаилом Дмитриевым, эксперты представили «три возможных сценария дальнейшего изменения массового сознания».
Коммерсантъ04:20

Подробнее о событии

Почему у России не может быть «миролюбивой» внешней политики

Московский Комсомолец11:34

Перелом в сознании уже произошел

Росбалт12:06

Россияне захотели от власти уважения и честности

Ведомости04:15

«Перелом в сознании»: у россиян появился запрос на миролюбивую внешнюю политику России

Дождь11:22

Предсказавшие «Болотную» эксперты заявили о переломе в сознании россиян

РБК04:23

Предсказавшие «Болотную» эксперты рассказали о «переломе в сознании россиян» и появившемся запросе на миролюбивую внешнюю политику

Новая газета07:40

Михаил Дмитриев обозначил три сценария развития России

Коммерсантъ04:20
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Политика

Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой

Всесторонний характер отношений между Белоруссией и Россией имеет серьёзное значение, причём оно важно для обеих стран.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 62-х человек

Число жертв цунами, которое обрушилось на Индонезию, возросло до 62-х человек.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия

Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.
Обновлено в 01:17
Политика

Михаил Дмитриев обозначил три сценария развития России

В докладе «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция», подготовленном группой исследователей во главе с экономистом Михаилом Дмитриевым, эксперты представили «три возможных сценария дальнейшего изменения массового сознания».
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов

Известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов трагически погиб в Москве.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

В МИД не исключили провокации ВСУ с химоружием в Донбассе

В Министерстве иностранных дел России не исключают перехода Вооружённых сил Украины к полномасштабным боевым действиям и провокации с химическим оружием в Донбассе.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Шойгу отчитался о рекордной оснащенности армии современным вооружением

Обновлено в 11:57
Транспорт

Пробки в Москве достигли десяти баллов

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на момент публикации пробки достигли максимальной отметки в 10 баллов.
Обновлено в 11:11
Политика

Как проходит укладка труб «Северного потока — 2»

«Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии», — говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:19
Транспорт

Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости

Главный госавтоинспектор России Михаил Черников призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км / ч.
Обновлено в 06:36
Происшествия

ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии

Поводом для проверки послужила жалоба экс-осужденной ИК-14 УФСИН по Мордовии Индиры Багаевой: она посчитала условия рабскими.
Обновлено в 10:59
Энергетика

Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года

Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года, говорится в данных лондонской биржи ICE.
Обновлено в 08:17
Политика

Правительство России ужесточило правила хранения оружия

Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
Обновлено в 06:50
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей авто

Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих.
Обновлено в 06:03
Экономика

Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФ

Начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов, заявил в интервью "Россия-24" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 06:14
Общество

Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника

Глава города Клинцы Олег Шкуратов, отправивший дочь в Турцию за счет благотворительного фонда, поступил аморально, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Ученые РАН исключили падение метеорита в Хабаровском крае

Обрушение сопки в Хабаровском крае мог вызвать только оползень, считает директор Института астрономии РАН Борис Шустов.
Обновлено в 11:09
Политика

Россия отказалась платить компенсацию Белоруссии

Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 08:02
Общество

Минюст признал Институт глобализации и социальных движений иноагентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве плановой документарной проверки», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:56
Политика

Захваченный в Керченском проливе украинский моряк попросился домой

Обновлено в 12:19
Спорт

Биатлонист Шипулин может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Биатлонист Антон Шипулин в ближайшее время может объявить о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Хабаровском крае опровергли падение метеорита на Бурейской ГЭС

Обновлено в 09:16
Политика

Reuters: OneWeb предложил РФ купить долю в проекте в обмен на частоты

Представители британского спутникового оператора OneWeb несколько месяцев назад на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложили властям страны подписать соглашение, дающее возможность выкупить 12,% проекта, сообщает Reuters.
Обновлено в 09:04
Происшествия

СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо в 2004 году

Следователи завершили расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщает Следственный комитет РФ.
Обновлено в 09:58
Политика

В Анкаре заявили, что покупка ЗРК Patriot не помешает планам по С-400

Обновлено в 11:45
Политика

Медведев сменил руководителя Росстата

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из тайги

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, мужчина и мальчик катались на снегоходе по льду реки.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Экс-глава РАО не пошел на сделку со следствием

Экс-руководитель Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, обвиняемый в мошенничестве на 730 миллионов рублей, не заключал сделку со следствием.
Обновлено в 11:46
Спорт

Губерниев отреагировал на критику вице-президента IBU

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на обвинение вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) чеха Иржи Гамзы, который ранее указал на непрофессионализм журналиста.
Обновлено в 06:27
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