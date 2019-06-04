Футбол

Михаил Бутовский – новый врач «Спартака». Ранее он работал в ЦСКАСпорт-Экспресс 14:53

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В 2004-м окончил Московскую Медицинскую Академию имени Сеченова. С 2014 года он входит в штаб сборной России. Безуглов поздравил бывшего врача ЦСКА Бутовского с переходом в "Спартак"
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Бывший врач ЦСКА Бутовский будет работать в «Спартаке»

Чемпионат14:31

Экс-врач ЦСКА Бутовский будет работать в «Спартаке»

Sports.ru13:56

Бывший врач ЦСКА Бутовский будет работать в «Спартаке»

Sport24.ru13:22

Михаил Бутовский – новый врач «Спартака». Ранее он работал в ЦСКА

Спорт-Экспресс14:53
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
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