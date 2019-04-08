Футбол

Михаил Боярский высоко оценил шансы «Зенита» на чемпионствоНевские Новости вчера в 23:17

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Боярский высказал мнение, что шансы сине-бело-голубых на первое место в чемпионате, по его мнению, равны 90 %. Напомним, что ранее "Зенит" сыграл на выезде вничью с московским "Локомотивом" - 1:1. Гол в составе петербуржцев забил Ярослав Ракицкий.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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