Футбол
Михаил Боярский высоко оценил шансы «Зенита» на чемпионствоНевские Новости вчера в 23:17
Боярский высказал мнение, что шансы сине-бело-голубых на первое место в чемпионате, по его мнению, равны 90 %. Напомним, что ранее "Зенит" сыграл на выезде вничью с московским "Локомотивом" - 1:1. Гол в составе петербуржцев забил Ярослав Ракицкий.
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Боярский: у «Локомотива» замечательные игроки и тренер, но состав «Зенита» круче
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