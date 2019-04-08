Футбол

Михаил Боярский высоко оценил шансы «Зенита» на чемпионствоНевские Новости вчера в 23:17

Боярский высказал мнение, что шансы сине-бело-голубых на первое место в чемпионате, по его мнению, равны 90 %. Напомним, что ранее "Зенит" сыграл на выезде вничью с московским "Локомотивом" - 1:1. Гол в составе петербуржцев забил Ярослав Ракицкий.
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Михаил Боярский рассказал, что ему не нравится в футболе

53 новости01:25

Михаил Боярский высоко оценил шансы «Зенита» на чемпионство

Невские Новостивчера в 23:17

Боярский: «„Зенит“ играл с „Локомотивом“ небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач»

Sport24.ruвчера в 14:06

Боярский отреагировал на поцелуй Оздоева и Ракицкого

Газета.Ruвчера в 15:33

Михаил Боярский: «Не люблю мужские поцелуи»

Спорт-Экспрессвчера в 14:45

Михаил Боярский уверен в чемпионстве «Зенита»

Петербургский дневник01:36

Боярский: у «Локомотива» замечательные игроки и тренер, но состав «Зенита» круче

Чемпионатвчера в 10:34
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Политика

Олег Басилашвили выступил против объединения театров

Народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга Олег Басилашвили, выступил против объединения театров.
Обновлено в 08:20
Футбол

Сёмин высоко оценил мастерство молодого хавбека «Локо»

Наставник московского "Локомотива" Юрий Павлович Сёмин высоко оценил игру молодого грузинского полузащитника "железнодорожников" Хвичи Кварацхелия, который впервые в карьере оказался в стартовой обойме "Локо" в матче против "Зенита".
Обновлено в 09:14
Происшествия

Пожар произошел на стройке объекта для саммита БРИКС в Челябинске

На площадке в Челябинске, где к международным саммитам БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) строится высотный конгресс-центр, произошел пожар, загорелся утеплитель.
Обновлено в 09:00
Политика

Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране.
Обновлено в 09:09
Общество

Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

Режиссер Кирилл Серебренников освобожден из-под домашнего ареста.
Обновлено в 05:25
Общество

Неизвестные выбросили гору новой обуви под мост в Краснодаре

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

В США военные заняли первое место среди самых пьющих профессий

Военные США проводят в среднем больше дней в году за распитием алкоголя, чем представители других профессий, сообщает издание Military Times.
Обновлено в 09:33
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Обновлено в 02:59
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика

Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу

Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Обновлено в 07:03
Авто

В России продолжают разработку электрокара с внешностью Ford Mustang

Компания заявила запас хода на одном заряде до 507 км. Стоит отметить, что карбоновый кузов Aviar R67 хоть и напоминает классический Ford Mustang, но все же это полностью уникальная разработка команды дизайн-ателье Антона Кужильного и конструкторов КБ Архипова.
Обновлено в 07:10
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Общество

Выигравший 155 млн рублей мужчина рассказал о своих планах

Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии

Видео якобы удара ВМФ РФ крылатыми ракетами по позициям боевиков в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур на юго-западе сирийской провинции Идлиб появились в Сети 8 апреля.
Обновлено в 08:10
Здоровье

Систему для реанимации новорожденных запустят в России

Холдинг «Швабе», который находится в составе Ростеха, запустит систему для реанимации новорожденных.
Обновлено в 09:30
Общество

В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 02:59
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Энергетика

Саудовская Аравия опровергла уход от доллара в нефтеторговле

Министерство энергетики Саудовской Аравии опровергло сообщения о планах королевства отказаться от доллара в торговле нефтью в случае принятия в США законопроекта NOPEC.
Обновлено в 09:22
Кино

Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33
Здоровье

В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули

Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.
Обновлено в 08:16
Авто

В России выросла доля рынка отечественных авто

Специалисты отмечают, что в марте продажи отечественных авто выросли на 8,6%, а весь рынок увеличился на 1,8%. Лидером по продажам в первом весеннем месяце удерживает Lada — 33,8 тысячи единиц, что на 10% больше.
Обновлено в 05:12
Общество

К концу недели в столичный регион вернутся ночные заморозки

К концу недели в столичный регион вернутся ночные заморозки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Пожар на моторном заводе в Нижегородской области локализован

Пожар на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области (входит в состав компании "Соллерс") локализован, пострадавших и ущерба для производства нет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Соллерс".
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Хилькевич учит дочь матерным песням

Анна Хилькевич учит дочь танцевать под нецензурные песни. Поклонники актрисы возмутились выбором композиций для занятий с детьми.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Беглов поручил помочь семье женщины, погибшей при прорыве теплотрассы

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился оказать помощь семье женщины, погибшей в ночь на понедельник, 8 апреля, из-за прорыва теплотрассы в Красносельском районе Петербурга.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО Рауфа Арашукова и его кузена

Мосгорсуд принял решение оставить без изменения постановление Басманного суда, таким образом подтвердив законность продления ареста отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его кузена Руслана.
Обновлено в 09:34
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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