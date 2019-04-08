Михаил Боярский высоко оценил шансы «Зенита» на чемпионствоНевские Новости вчера в 23:17

Боярский высказал мнение, что шансы сине-бело-голубых на первое место в чемпионате, по его мнению, равны 90 %. Напомним, что ранее "Зенит" сыграл на выезде вничью с московским "Локомотивом" - 1:1. Гол в составе петербуржцев забил Ярослав Ракицкий.

Политика Олег Басилашвили выступил против объединения театров Народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга Олег Басилашвили, выступил против объединения театров.

Футбол Сёмин высоко оценил мастерство молодого хавбека «Локо» Наставник московского "Локомотива" Юрий Павлович Сёмин высоко оценил игру молодого грузинского полузащитника "железнодорожников" Хвичи Кварацхелия, который впервые в карьере оказался в стартовой обойме "Локо" в матче против "Зенита".

Происшествия Пожар произошел на стройке объекта для саммита БРИКС в Челябинске На площадке в Челябинске, где к международным саммитам БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) строится высотный конгресс-центр, произошел пожар, загорелся утеплитель.

Политика Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет Порошенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране.

Армия и оружие В США военные заняли первое место среди самых пьющих профессий Военные США проводят в среднем больше дней в году за распитием алкоголя, чем представители других профессий, сообщает издание Military Times.

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Политика Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.

Авто В России продолжают разработку электрокара с внешностью Ford Mustang Компания заявила запас хода на одном заряде до 507 км. Стоит отметить, что карбоновый кузов Aviar R67 хоть и напоминает классический Ford Mustang, но все же это полностью уникальная разработка команды дизайн-ателье Антона Кужильного и конструкторов КБ Архипова.

Шоу-бизнес Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.

Армия и оружие В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии Видео якобы удара ВМФ РФ крылатыми ракетами по позициям боевиков в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур на юго-западе сирийской провинции Идлиб появились в Сети 8 апреля.

Здоровье Систему для реанимации новорожденных запустят в России Холдинг «Швабе», который находится в составе Ростеха, запустит систему для реанимации новорожденных.

Общество В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Энергетика Саудовская Аравия опровергла уход от доллара в нефтеторговле Министерство энергетики Саудовской Аравии опровергло сообщения о планах королевства отказаться от доллара в торговле нефтью в случае принятия в США законопроекта NOPEC.

Кино Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Политика Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.

Здоровье В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.

Авто В России выросла доля рынка отечественных авто Специалисты отмечают, что в марте продажи отечественных авто выросли на 8,6%, а весь рынок увеличился на 1,8%. Лидером по продажам в первом весеннем месяце удерживает Lada — 33,8 тысячи единиц, что на 10% больше.

Общество К концу недели в столичный регион вернутся ночные заморозки К концу недели в столичный регион вернутся ночные заморозки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр.

Происшествия Пожар на моторном заводе в Нижегородской области локализован Пожар на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области (входит в состав компании "Соллерс") локализован, пострадавших и ущерба для производства нет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Соллерс".

Шоу-бизнес Хилькевич учит дочь матерным песням Анна Хилькевич учит дочь танцевать под нецензурные песни. Поклонники актрисы возмутились выбором композиций для занятий с детьми.

Происшествия Беглов поручил помочь семье женщины, погибшей при прорыве теплотрассы Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился оказать помощь семье женщины, погибшей в ночь на понедельник, 8 апреля, из-за прорыва теплотрассы в Красносельском районе Петербурга.