Футбол

Михаил Боярский раскритиковал матч между «Спартаком» и «Динамо»Sport.ru 04:29

Зенит — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 3 августа
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Юрий Жирков
2′
Вильмар Барриос
28′
36′
Тонни Триндаде де Вильена
53′
Реми Кабелла
57′
Реми Кабелла
Магомед Сулейманов
60′
Юнес Намли
Иван Игнатьев
61′
Кристиан Рамирес
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
69′
Алексей Сутормин
Малком
72′
78′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
80′
Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Далер Кузяев
86′
89′
Ари
Артем Дзюба
90′+1′
Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча "Спартак" - "Динамо" и сравнил его с игрой "Зенит" - "Краснодар".
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