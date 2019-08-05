Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча "Спартак" - "Динамо" и сравнил его с игрой "Зенит" - "Краснодар".

Михаил Боярский раскритиковал матч между «Спартаком» и «Динамо»

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