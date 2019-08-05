У команды Семака - всё еще впереди Народный артист России в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о своих впечатлениях о центральном поединке тура "Зенит" - "Краснодар" и московском дерби, прошедшем в тот же день.

с чего всё началось

Народный артист России Михаил Боярский назвал «жалкой пародией на футбол» матч между «Спартаком» и «Динамо», который закончился нулевым счетом, сообщает «Спорт уик-энд». Боярский сравнил московское дерби со встречей "Зенита" с "Краснодаром", которая закончилась счетом 1:1.

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