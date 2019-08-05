Футбол

Михаил Боярский назвал матч «Спартак»-«Динамо» пародией на футболМосковский Комсомолец 05:20

Зенит — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 3 августа
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Юрий Жирков
2′
Вильмар Барриос
28′
36′
Тонни Триндаде де Вильена
53′
Реми Кабелла
57′
Реми Кабелла
Магомед Сулейманов
60′
Юнес Намли
Иван Игнатьев
61′
Кристиан Рамирес
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
69′
Алексей Сутормин
Малком
72′
78′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
80′
Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Далер Кузяев
86′
89′
Ари
Артем Дзюба
90′+1′
Народный артист России Михаил Боярский назвал «жалкой пародией на футбол» матч между «Спартаком» и «Динамо», который закончился нулевым счетом, сообщает «Спорт уик-энд». Боярский сравнил московское дерби со встречей "Зенита" с "Краснодаром", которая закончилась счетом 1:1.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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