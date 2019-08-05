Футбол
Михаил Боярский назвал матч «Спартак»-«Динамо» пародией на футболМосковский Комсомолец 05:20
Чемпионат России, 3 августа
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Юрий Жирков
|2′
Вильмар Барриос
|28′
|36′
Тонни Триндаде де Вильена
|53′
Реми Кабелла
|57′
Реми Кабелла
Магомед Сулейманов
|60′
Юнес Намли
Иван Игнатьев
|61′
Кристиан Рамирес
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|69′
Алексей Сутормин
Малком
|72′
|78′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|80′
Дуглас Сантос
Юрий Жирков
Далер Кузяев
|86′
|89′
Ари
Артем Дзюба
|90′+1′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
27
Оздоев
8
Малком
5
Барриос
22
Дзюба
7
Азмун
21
Ерохин
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
6
Рамирес
5
Спаич
77
Камболов
14
Ольссон
52
Вильена
93
Сулейманов
17
Игнатьев
9
Ари
Краснодар
Расстановка 4‑4‑2
Народный артист России Михаил Боярский назвал «жалкой пародией на футбол» матч между «Спартаком» и «Динамо», который закончился нулевым счетом, сообщает «Спорт уик-энд». Боярский сравнил московское дерби со встречей "Зенита" с "Краснодаром", которая закончилась счетом 1:1.
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с чего всё началось
У команды Семака - всё еще впереди Народный артист России в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о своих впечатлениях о центральном поединке тура "Зенит" - "Краснодар" и московском дерби, прошедшем в тот же день.Спорт уик-эндвчера в 20:58
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