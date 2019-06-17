Политика

Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФРеальное время 05:04

"Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", — говорится в документе. Напомним, что в 2018 году Бабич ушел с должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) на более престижный пост посла РФ в Белоруссии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-посол Михаил Бабич назначен замминистра экономического развития РФ

Газета.Ru07:01

Бабича назначили замминистра экономического развития

РИА Новости05:18

Экс-посол России в Белоруссии Бабич стал замглавы Минэкономразвития

РБК04:26

Бабич назначен заместителем главы Минэкономразвития

RT на русском04:37

Михаил Бабич назначен заместителем главы Минэкономики

Коммерсантъ04:37

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Интерфакс04:34

Бабич назначен заместителем министра экономического развития

ТАСС04:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
Политика

Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
Обновлено в 07:42
Энергетика

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Футбол

Антонов продлил контракт с ЦСКА

Форвард ЦСКА Семен Антонов подписал новый контракт с клубом, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Происшествия

Иван Белозерцев прокомментировал текущую ситуацию в Чемодановке

Обновлено в 08:32
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Власова

Обновлено в 05:07
Интернет

Instagram тестирует новый способ восстановления взломанных аккаунтов

Разработчики социальной сети Instagram проводят тесты простейшего способа восстановления доступа к взломанным аккаунтам, который позволит защитить пользовательские никнеймы от краж.
Обновлено в 04:43
Происшествия

12 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Турции

В результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у берегов Турции погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Обновлено в 09:17
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Футбол

Поль Погба останется в «Манчестер Юнайтед»

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает, что полузащитник Поль Погба останется в клубе этим летом, информирует Sky Sports.
Обновлено в 04:30
Общество

Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки

Результаты ЕГЭ по математике выпускника астраханской гимназии № 3 Артема Ярового не были засчитаны экспертной комиссией.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия

Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Футбол

«Зенит» подписал защитника сборной Франции

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга укрепил защитную линию разыгрывающим сборной Франции.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Суд в Петербурге освободил калининградского экс-депутата Рудникова

Обновлено в 08:27
Технологии

Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Поисковики Северного флота нашли останки немецкого солдата

На территориях, где проходили бои советско-финской и Великой Отечественной войны, поисковым отрядам удалось найти останки немецкого солдата.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Подземные толчки зарегистрированы на границе Китая и КНДР

На территории китайской провинции Цзилинь на границе с КНДР вечером в понедельник, 17 июня, зафиксированы подземные толчки магнитудой 1.3.
Обновлено в 09:18
Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Авто

Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana

Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Общество

В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»

Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Обновлено в 06:09
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Аэропорт Домодедово начал проверять своих сотрудников на трезвость с помощью лазерных алкотестеров — устройств для бесконтактной проверки опьянения, передает "Интерфакс".
Обновлено в 06:20
Музыка

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Обновлено в 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное