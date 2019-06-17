Политика
Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФРеальное время 05:04
"Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", — говорится в документе. Напомним, что в 2018 году Бабич ушел с должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) на более престижный пост посла РФ в Белоруссии.
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Политика
Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
Обновлено в 07:42
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Футбол
Антонов продлил контракт с ЦСКА
Форвард ЦСКА Семен Антонов подписал новый контракт с клубом, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Власова
Обновлено в 05:07
Интернет
Instagram тестирует новый способ восстановления взломанных аккаунтов
Разработчики социальной сети Instagram проводят тесты простейшего способа восстановления доступа к взломанным аккаунтам, который позволит защитить пользовательские никнеймы от краж.
Обновлено в 04:43
Происшествия
12 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Турции
В результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у берегов Турции погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Обновлено в 09:17
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Футбол
Поль Погба останется в «Манчестер Юнайтед»
"Манчестер Юнайтед" рассчитывает, что полузащитник Поль Погба останется в клубе этим летом, информирует Sky Sports.
Обновлено в 04:30
Общество
Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки
Результаты ЕГЭ по математике выпускника астраханской гимназии № 3 Артема Ярового не были засчитаны экспертной комиссией.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Футбол
«Зенит» подписал защитника сборной Франции
Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга укрепил защитную линию разыгрывающим сборной Франции.
Обновлено в 06:20
Технологии
Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Поисковики Северного флота нашли останки немецкого солдата
На территориях, где проходили бои советско-финской и Великой Отечественной войны, поисковым отрядам удалось найти останки немецкого солдата.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Подземные толчки зарегистрированы на границе Китая и КНДР
На территории китайской провинции Цзилинь на границе с КНДР вечером в понедельник, 17 июня, зафиксированы подземные толчки магнитудой 1.3.
Обновлено в 09:18
Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года
Обновлено в 05:38
Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Общество
В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»
Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Обновлено в 06:09
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Аэропорт Домодедово начал проверять своих сотрудников на трезвость с помощью лазерных алкотестеров — устройств для бесконтактной проверки опьянения, передает "Интерфакс".
Обновлено в 06:20
Музыка
Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым
В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Обновлено в 06:59