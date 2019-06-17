Политика

Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФРеальное время 05:04

"Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", — говорится в документе. Напомним, что в 2018 году Бабич ушел с должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) на более престижный пост посла РФ в Белоруссии.
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РБК07:11

Экс-посол Михаил Бабич назначен замминистра экономического развития РФ

Газета.Ru07:01

Михаил Бабич назначен заместителем главы Минэкономики

Коммерсантъ04:37

Бабич назначен заместителем министра экономического развития

ТАСС04:42

Бабич назначен заместителем главы Минэкономразвития

RT на русском04:37

Бабича назначили замминистра экономического развития

РИА Новости05:18

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Интерфакс04:34
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
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Михаил Викторович Бабич
Российский политик
Российский государственный деятель. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Белоруссия и Специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
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