Политика
Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФРеальное время 05:04
"Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", — говорится в документе. Напомним, что в 2018 году Бабич ушел с должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) на более престижный пост посла РФ в Белоруссии.
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Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
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Экономика
У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте
В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский с супругой прибыли во Францию
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF
Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
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Происшествия
Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
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Космос
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В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве
В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.
Обновлено в 10:27
Хоккей
Дочернее предприятие «Норникеля» купило 40 процентов акций «Йокерита»
Компания «Норникель Харьявалта Ою» приобрела 40 процентов акций. Остальной пакет принадлежит президенту «Йокерита» Яри Курри.
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Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Жертвами ДТП в Ставропольском крае стали два человека
В результате дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае погибли два человека, ещё десять получили травмы.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Футбол
Президент «ПСЖ»: «Неймара никто не принуждал подписывать контракт»
Никто не заставлял его подписывать контракт.
Обновлено в 08:29
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Обновлено в 05:30
Политика
Путину и Лукашенко предложения по интеграции представят к 25 июня
Президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве, заявил в понедельник спикер нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
Обновлено в 08:45
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Политика
Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году
Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Футбол
Четыре футболиста «Реала» не хотят покидать клуб
Футболисты мадридского «Реала» Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Даниель Себальос и Иско выразили желание остаться в команде.
Обновлено в 01:54
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Кино
Фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» возглавил прокат в России
Американский блокбастер «Люди в чёрном: Интернэшнл» стал лидером российского проката в выходные.
Обновлено в 03:57
Футбол
Юнгберг стал ассистентом Эмери в «Арсенале»
Тренер молодёжной команды «Арсенала» Фредрик Юнгберг переведён в первую команду и стал ассистентом главного тренера Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:17
Футбол
Александр Бухаров покинул «Рубин» по истечении контракта
Нападающий покинул команду в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Обновлено в 09:25
Футбол
Тотти объявил об уходе из «Ромы»
Причиной ухода 42-летнего итальянца стал конфликт с руководством «Ромы». Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе.
Обновлено в 09:19
Кино
Главный приз «Кинотавра» достался фильму «Бык»
Картина Бориса Акопова «Бык» признана лучшим фильмом на 27 российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Чечне назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев» на Кавказе
В Чеченской Республике назвали «мерзостью» слухи о «тюрьме для геев», где содержатся пропавшие без вести россияне.
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