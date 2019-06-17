Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития РоссииИнфорос 05:33
Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации распоряжению, подписанному главой правительства Дмитрием Медведевым, уволенный 30 апреля с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич был назначен замминистра экономического развития страны, передает РБК.
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Политика
Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
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В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
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Кудрин назвал главную проблему российской экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Компания Land Rover показала 29-летний внедорожник Discovery с пробегом 1 000 153 километра.
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Изуродовавшему 19 человек косметологу вынесли приговор
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Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
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Общество
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Обновлено в 05:06
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Футбол
«Челси» отклонил предложения «Барселоны» и «Атлетико» по Виллиану
«Челси» отклонил оба предложения, сообщает Sky Sports News. Контракт Виллиана с «Челси» истекает через год.
Обновлено в 12:27
Здоровье
В Старожиловском районе открыли новый ФАП
В Старожиловском районе воплотили в жизнь задачу, о которой говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 10:51
Футбол
«Тамбов» победил солигорский «Шахтер» в товарищеском матче
"Тамбов" обыграл солигорский "Шахтер" в товарищеском матче (3:1). Голами отметились нападающий Хасан Мамтов и полузащитник Олабиран Муйива, еще один мяч соперник забил в свои ворота.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Общество
Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году
Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения
Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.
Обновлено в 10:49
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
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Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО в Балтийском море
Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море.
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Певица Алсу получила право на повышенную пенсию
Обновлено в 09:48
Экономика
Pfizer купил производителя лекарств от рака Array за $10,6 млрд
Сумма сделки составила $10,64 млрд, тем самым Pfizer заплатила огромную — 62% — премию в сравнении со стоимостью акций Array в минувшую пятницу за доступ к ее лекарствам от рака кожи Braftovi и Mektovi, а также находящимся в процессе разработкам препаратов против других видов рака.
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