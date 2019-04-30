Михаила Бабича отзовут с должности посла России в БелоруссииРБК 10:21

Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ». Источник, близкий к администрации президента России, подтвердил РБК смену посла в Минске.

Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии

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