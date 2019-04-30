Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в БелоруссииИнтерфакс 10:20

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. "Бабича отзывают из Белоруссии", - сказал во вторник собеседник агентства.
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СМИ сообщили об отзыве посла России в Минске Бабича

Газета.Ru12:37

Бабича на посту посла РФ в Белоруссии заменит сенатор Мезенцев

Интерфакс11:26

Все послы России в Белоруссии

Коммерсантъ12:43

СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича

RT на русском11:31

Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии

РБК10:21

Россия отзовет посла в Белоруссии, сообщил источник

РИА Новости10:45

Москва уже на днях может отозвать из Минска своего посла Михаила Бабича

Эхо Москвы12:00
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В ближайшие дни Михаил Бабич завершит посольскую работу в Минске

КП - Беларусь11:47
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Общество

Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах

Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.
Обновлено в 08:55
Политика

Депутат Рады заявил, что Зеленский мог попасть под внешнее управление

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский мог попасть под внешнее управление.
Обновлено в 11:57
Политика

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона, пообещав трудиться на посту лидера страны.
Обновлено в 12:24
Политика

Порошенко и Зеленский договорились встретиться

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Политика

Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле

Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами подорвался на противотанковой мине под Мариуполем, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 10:17
Культура

Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала с дочерью Алсу

Российский шоумен Дмитрий Нагиев заявил о своем возможном уходе с поста ведущего песенного конкурса «Голос» на Первом канале после скандала, связанного с победой Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Посол США посетил задержанного в России Уилана

Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Общество

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников шоу Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Общество

Дочери Алсу Микелле Абрамовой устроили травлю из-за победы

В поддержку девочки поступили около 30 тысяч смс только от жителей Башкирии.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка

Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 09:10
Общество

Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе

Обновлено в 08:50
Авто

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Политика

Кем мечтал стать в детстве Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский рассказал, кем мечтал стать в детстве.
Обновлено в 11:06
Наука

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Финансы

Фондовые индексы США обновили исторические максимумы

Азия: торговые переговоры и промышленный индекс Китая Фондовые индексы в Азии показали смешанную динамику в середине торгов во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:11
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Политика

МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт

Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Экономика

Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год

На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
Обновлено в 11:13
Футбол

Месси получит правительственную награду Каталонии

Обновлено в 08:15
Происшествия

Суд в Москве продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Головинский суд Москвы во вторник продлил до 7 июня арест аспиранту Московского университета Азату Мифтахову, который подозревается в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри взяты под круглосуточную охрану

Как сообщают СМИ, сейчас супруги находятся в Кенсингтонском дворце под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.
Обновлено в 09:36
Общество

В Петербурге ветераны и узники концлагерей получили новые квартиры

В Смольном 30 апреля в канун Дня Победы глава Петербурга Александр Беглов в торжественной обстановке вручил жителям блокадного Ленинграда, ветеранам Великой Отечественной войны и несовершеннолетним узникам концлагерей ключи от новых квартир.
Обновлено в 12:28
Космос

Внутри метеорита нашли частички древней звезды

Химический анализ найденного в метеорите фрагмента показал аномально большое количество стабильного изотопа углерода 13С.
Обновлено в 03:13
Авто

Озвучены неисправности, при которых нужно избавляться от автомобиля

Обновлено в 11:47
Политика

Мэра Евпатории временно отстранили от должности

Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, временно отстранен от должности, соответствующее решение принято на сессии горсовета во вторник.
Обновлено в 11:15
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