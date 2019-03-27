Происшествия
Следствие назвало потерпевшую сторону по делу экс-министра АбызоваРосбалт 12:00
Следствие считает потерпевшей стороной по уголовному делу, возбужденному против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Общество
Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел
Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 05:49
Футбол
Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»
Обновлено в 13:36
Авто
Дмитрий Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка
Обновлено в 06:40
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Встреча закончилась со счетом 4:1. Капитан хозяев Александр Овечкин записал на свой счет победный гол и результативную передачу.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Обновлено в 07:40
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика
Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию
Госсекретарь Майкл Помпео в среду рассказал, что Соединенные Штаты передают Украине не только оборонительные средства, но и развединформацию, он сам был к этому причастен в бытность директором ЦРУ (2017-2018).
Обновлено в 15:09
Политика
США заблокируют российский газ в Европе
Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.
Обновлено вчера в 01:31
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
DM: полиция оцепила дом в центре Лондона в рамках спецоперации
Вооруженные сотрудники британской полиции перекрыли в среду две улицы в центре Лондона и оцепили дом, в котором укрылся мужчина, утверждающий, что он вооружен.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые показала маму-инвалида
Главной героиней выпуска стала мама телеведущей, которая передвигается с помощью специальных ходунков на колесах.
Обновлено в 03:00
Политика
В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Обновлено в 07:09
Театры
В Вахтанговском вручат премию «Человек театра»
В Международный день театра, 27 марта, на основной сцене Вахтанговского театра состоится церемония вручения премии «Человек театра».
Обновлено вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано
В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.
Обновлено в 09:25
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика
Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Общество
В России в 2018 году выросла неформальная занятость
Росстат относит к работающим в неформальном секторе всех сотрудников, занятых на предприятиях, которые не зарегистрированы в качестве юрлиц.
Обновлено в 02:38
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Политика
Медведев назначил Орешкина куратором Республики Тыва
В ближайшее время куратор Тывы планирует решить вопросы, связанные с началом строительства железной дороги Кызыл-Курагино Министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:48
Культура
Суд Киева отменил запрет на въезд на Украину актеру Добронравову
Окружной суд Киева отменил запрет СБУ на въезд на Украину российского актера Федора Добронравова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Казахстане разбился вертолет с 13 военными
Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33