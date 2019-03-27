Происшествия

Следствие назвало потерпевшую сторону по делу экс-министра АбызоваРосбалт 12:00

Следствие считает потерпевшей стороной по уголовному делу, возбужденному против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
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Следствие назвало потерпевшую сторону по делу экс-министра Абызова

Росбалт12:00

Абызов назвал уголовное преследование «новым этапом жизни»

Москва 2411:45

Следствие рассказало о показаниях потерпевшего против Абызова

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Названа потерпевшая сторона в деле Абызова

ФАН11:32

В СПЧ хотят посетить Абызова на следующей неделе

РИА Новости10:00

Абызова доставили в суд

РБК09:01

Дело экс-министра М.Абызова ведут более 40 следователей СК

Агентство Москва13:07
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Кино

Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»

Обновлено в 01:51
Общество

Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел

Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 05:49
Футбол

Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 13:36
Авто

Дмитрий Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка

Обновлено в 06:40
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Встреча закончилась со счетом 4:1. Капитан хозяев Александр Овечкин записал на свой счет победный гол и результативную передачу.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова

Обновлено в 07:40
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика

Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию

Госсекретарь Майкл Помпео в среду рассказал, что Соединенные Штаты передают Украине не только оборонительные средства, но и развединформацию, он сам был к этому причастен в бытность директором ЦРУ (2017-2018).
Обновлено в 15:09
Политика

США заблокируют российский газ в Европе

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.
Обновлено вчера в 01:31
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ

Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

DM: полиция оцепила дом в центре Лондона в рамках спецоперации

Вооруженные сотрудники британской полиции перекрыли в среду две улицы в центре Лондона и оцепили дом, в котором укрылся мужчина, утверждающий, что он вооружен.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Елена Малышева впервые показала маму-инвалида

Главной героиней выпуска стала мама телеведущей, которая передвигается с помощью специальных ходунков на колесах.
Обновлено в 03:00
Политика

В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:09
Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено в 08:07
Театры

В Вахтанговском вручат премию «Человек театра»

В Международный день театра, 27 марта, на основной сцене Вахтанговского театра состоится церемония вручения премии «Человек театра».
Обновлено вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано

В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.
Обновлено в 09:25
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Происшествия

Петербуржец заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире

Обновлено в 07:32
Политика

Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Общество

В России в 2018 году выросла неформальная занятость

Росстат относит к работающим в неформальном секторе всех сотрудников, занятых на предприятиях, которые не зарегистрированы в качестве юрлиц.
Обновлено в 02:38
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Политика

Медведев назначил Орешкина куратором Республики Тыва

В ближайшее время куратор Тывы планирует решить вопросы, связанные с началом строительства железной дороги Кызыл-Курагино Министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:48
Культура

Суд Киева отменил запрет на въезд на Украину актеру Добронравову

Окружной суд Киева отменил запрет СБУ на въезд на Украину российского актера Федора Добронравова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Казахстане разбился вертолет с 13 военными

Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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