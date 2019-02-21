Миха Мевля вернулся в ФК «Ростов» из «Зенита»Городской репортер 01:58

ФК «Ростов» и «Зенит» договорились об аренде защитника Михи Мевли. Футболист уже ранее играл за желто-синих с 2016 по 2017 годы.

Миха Мевля вернулся в ФК «Ростов» из «Зенита»

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