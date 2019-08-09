Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Миха Мевля может уже на следующей неделе перейти в «Сочи». Словенский футболист является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он не сыграл ни одного матча.

с чего всё началось

Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть. Рано говорить, что он наш игрок, но мы им интересуемся.

Словенский защитник ФК «Зенит» Миха Мевля на следующей неделе может перейти в футбольный клуб «Сочи». О высокой вероятности такого трансфера сообщает Championat.com.

Миха Мевля может стать восьмым игроком «Зенита», перешедшим в «Сочи»

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