Футбол
Миха Мевля может стать восьмым игроком «Зенита», перешедшим в «Сочи»Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 07:46
Словенский защитник ФК «Зенит» Миха Мевля на следующей неделе может перейти в футбольный клуб «Сочи». О высокой вероятности такого трансфера сообщает Championat.com.
Читать в источнике
Оценить
Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть. Рано говорить, что он наш игрок, но мы им интересуемся.
— Александр Точилин, российский футболистMetaratings вчера в 07:02
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Миха Мевля может уже на следующей неделе перейти в «Сочи». Словенский футболист является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он не сыграл ни одного матча.Чемпионатвчера в 05:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:59, Ашберн
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Поданы первые иски о возмещении ущерба от протестных акций
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
При взрыве на полигоне под Архангельском 8 августа погибло не два человека, а пять.
Обновлено вчера в 18:04
Наука
Ученые выяснили, почему кошки едят траву
Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.
Обновлено вчера в 12:29
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено вчера в 08:02
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено 08 августа в 11:02
Происшествия
Землетрясение произошло на Камчатке
Обновлено вчера в 20:14
Экономика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей страной из-за Крыма
Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин из «Оппозиционного блока — За жизнь» назвал Россию «воюющей стороной» в вопросах, которые связаны с Крымом.
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 03:31
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Политика
МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве
Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 05:01
Технологии
Искусственный интеллект поможет находить пропавших людей
Эксперты рынка IT нашли новое назначение для искусственного интеллекта. Высокотехнологичный инструментарий поможет находить пропавших людей.
Обновлено вчера в 07:11
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол
«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Хоккей
Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено вчера в 16:52
Космос
Космический телескоп «Спитцер» сфотографировал далекую галактику, напоминающую меч из «Звездных войн»
Космический телескоп «Спитцер» сфотографировал далекую галактику NGC 5866 в профиль.
Обновлено вчера в 11:00
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон
Проект является четвертой выставкой в цикле "Художник и время", который осуществляется в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники".
Обновлено вчера в 09:42
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено 08 августа в 12:30
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Трамп заявил о неготовности США к торговой сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Пекином, но пока не готов заключить торговое соглашение, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Пашинин стал дворником и просится снова сниматься в России
В августе прошлого года стало известно, что российский актер Пашинин пошел добровольцем в зону «АТО», где уже около месяца воюет с русскими.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлением
Обновлено вчера в 23:30
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено вчера в 21:05
Здоровье
Минздрав назвал регионы с самым здоровым населением
Согласно статистическому сборнику ведомства за прошлый год, меньше всего болеют жители таких регионов, как Кабардино-Балкарская и Чеченская республики и Курская область.
Обновлено вчера в 20:10
Теннис
Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира в Торонто
Следующей соперницей Уильямс на турнире в Торонто будет чешка Мари Боузкова, которая вышла в полуфинал после того, как ее соперница румынка Симона Халеп (четвертая сеяная) отказалась от продолжения борьбы.
Обновлено в 00:33
Общество
В Китае объявлен максимальный уровень опасности из-за супертайфуна
По сведениям Центральной метеорологической службы государства, утром в пятницу, 9 августа, тайфун находился в 365 км к югу от побережья китайской провинции Чжэцзян.
Обновлено вчера в 03:55