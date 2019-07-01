Футбол

Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатромМатч ТВ 01:47

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 21 июля
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился впечатлениями о новом стадионе «Динамо», на котором проходил матч 2-го тура РПЛ казанцев против бело-голубых.
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Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатром

Матч ТВ01:47

Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатром

Sportbox.RU01:47

«Стадион „Динамо“ похож на кинотеатр»

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