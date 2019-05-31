Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»Московский Комсомолец 07:13

Как оказалось, несмотря на все скандалы вокруг проекта «Голос», подружились не только дети, но и их мамы. Они поддерживали Микеллу и Ержана перед выступлением. Алсу очень трогательно переживала за ребят, то и дело советовала дочери и Ержану, как держаться на сцене.

с чего всё началось

Недавний скандал с аннулированием победы Микеллы на конкурсе не мог не вызвать вопросы к юной артистке. Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.

Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»

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