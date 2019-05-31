Музыка

Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»Московский Комсомолец 07:13

Недавний скандал с аннулированием победы Микеллы на конкурсе не мог не вызвать вопросы к юной артистке. Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.
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с чего всё началось

«Ради сцены я готова преодолевать трудности»: Дочь Алсу дала первое интервью после финала «Голоса»

Как оказалось, несмотря на все скандалы вокруг проекта «Голос», подружились не только дети, но и их мамы. Они поддерживали Микеллу и Ержана перед выступлением. Алсу очень трогательно переживала за ребят, то и дело советовала дочери и Ержану, как держаться на сцене.
Комсомольская правдавчера в 14:20

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Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»

Московский Комсомолец07:39

Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на шоу «Голос. Дети»

URA.Ru03:37

Победившая на «Голосе» дочь Алсу стала сенсацией «Детской Новой волны»

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Дочка Алсу и финалист «Голоса» спели на детском конкурсе в Крыму

Газета.Ru04:32
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Политика

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Идлибе

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Обновлено в 06:39
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Forbes сообщил о новом подозреваемом в деле «Седьмой студии»

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Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе

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В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.
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В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
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Заметив неизвестные лучи, направленные на Землю, учёные NASA поспешили выключить видеотрансляцию из космоса.
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В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
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Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
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Армия и оружие

Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»

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Экономика

Долг Венесуэлы перед производителем банкнот составил 18 млн фунтов

Центральный банк Венесуэлы задолжал одному из крупнейших в мире производителей ценных бумаг и банковского оборудования британской компании De La Rue 18 млн фунтов, пишет издание Financial Times.
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Андрей Панюков может перейти в «Ростов».
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Телеканал HBO выпустил официальный саундтрек к своему новому сериалу «Чернобыль».
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ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева

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Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

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Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
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Исследователи из Медицинской школы Бостонского университета установили, можно ли предсказать возникновение алкоголизма у человека.
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Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
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Сервис Google Maps запускает новую функцию, которая поможет выбрать самые популярные блюда из меню ресторанов.
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Шоу-бизнес

Умерла жена актера Юрия Соломина

Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
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Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

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Происшествия

Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали

Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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