На официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии появилась новость о том, что Мик Маккарти назначен главным тренером сборной. Контракт 59-летнего специалиста рассчитан на два года, Маккарти будет отвечать за подготовку команды в ходе отборочного цикла Евро-2020.

Мик Маккарти назначен главным тренером сборной Ирландии во второй раз

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