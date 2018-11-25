Футбол

Мик Маккарти назначен главным тренером сборной Ирландии во второй раз
Матч ТВ
10:45

На официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии появилась новость о том, что Мик Маккарти назначен главным тренером сборной. Контракт 59-летнего специалиста рассчитан на два года, Маккарти будет отвечать за подготовку команды в ходе отборочного цикла Евро-2020.
Матч ТВ10:45

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Стало известно имя нового тренера сборной Ирландии по футболу

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Мик Маккарти назначен главным тренером сборной Ирландии во второй раз

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Мик Маккарти вновь стал главным тренером сборной Ирландии

РИА Новости10:26

Сборная Ирландии объявила имя нового главного тренера

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Мик Маккарти назначен главным тренером сборной Ирландии во второй раз

Матч ТВ10:45

Мик Маккарти возглавил сборную Ирландии до завершения Евро-2020

Sports.ru09:50

СМИ: Маккарти возглавит сборную Ирландии, после Евро-2020 его сменит Кенни

Спорт-Экспресс00:21
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Мик Маккарти
Ирландский футболист
Ирландский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника. Был игроком и тренером национальной сборной. В 2009 году занял 1-е место в Чемпионате Футбольной лиги вместе с «Вулверхэмптон Уондерерс».
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Сборная Ирландии по футболу
Национальная футбольная сборная, представляющая Ирландию в международных матчах и турнирах. Управляющая организация - Футбольная ассоциация Ирландии. Официальное название - Сборная Республики Ирландия; согласно решению ФИФА, название «сборная Ирландии» официально не используется, так как ФАИ представляет не весь остров, а Республику Ирландия. В настоящее время матчи проводит на стадионе «Авива» в Дублине, открывшийся в мае 2010 года.
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