Экономика
Денежные переводы трудовых мигрантов выросли почти на 10%Полит.ру вчера в 19:56
В 2018 году трудовые мигранты по всему миру официально перевели в страны с низким и средним уровнем дохода 529 млрд долларов — на 9,6% больше, чем в 2017 году, когда объем таких переводов составил 483 млрд долларов.
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Политика
Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах
Создатели плаката объяснили появление на нем российского президента тем, что именно Россия и лично Путин остаются «самой большой угрозой Украине» и президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».
Обновлено в 11:45
Происшествия
Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами
Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Транспорт
Петербург и Кудрово может связать канатная дорога
Примыкающий к Петербургу с востока город Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области) могут связать канатной дорогой со станцией «Улица Дыбенко» Петербургского метрополитена.
Обновлено в 11:03
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля на 2019 год
1 апреля был опубликован подготовленный Минфином прогноз, согласно которому средний курс рубля к доллару в период с 2019 по 2024 год составит 65,1 рублей за доллар.
Обновлено в 11:01
Политика
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Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьером-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика – территория диалога".
Обновлено в 11:50
Культура
Директор РАМТ Софья Апфельбаум выйдет на работу
Обновлено вчера в 07:17
Культура
В России запустили новый телеканал «Победа»
Телеканал "Победа", созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, запущен в российском эфире.
Обновлено в 11:28
Транспорт
«Автодор» повысит стоимость проезда по платным трассам
Расход за проезд по трассе М-4 «Дон», в зависимости от участка, вырастет от 5 до 10 рублей для легковушек.
Обновлено вчера в 09:20
Технологии
«Лаборатория Касперского» обнаружила черный рынок цифровых личностей
Как рассказал Сергей Ложкин, в феврале эксперты компании обнаружили подпольный магазин под названием Genesis, который торгует цифровыми личностями.
Обновлено в 06:31
Общество
Назначен новый руководитель Свердловской железной дороги
Обновлено в 11:00
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Футбол
Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил неуд за работу
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
Обновлено в 08:51
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено в 01:43
Политика
Мишек жалко: Путин назвал главную угрозу в Арктике
Главные угрозы Арктике назвал президент России Владимир Путин в своем выступлении на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:32
Футбол
Конте требует у «Интера» зарплату 10 миллионов евро в год
Как сообщает Gazzetta dello Sport, специалист запросил зарплату 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Обновлено в 05:50
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Правительство нацсогласия Ливии распорядилось арестовать Хафтара
Президентский совет Ливии под руководством главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа поручил выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, передают ближневосточные СМИ.
Обновлено в 09:05
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Мэй и Меркель обсудили отсрочку Brexit
Сообщается, что накануне заседания Совета Евросоюза, которое состоятся в среду, Мэй и Меркель обсудили просьбу британского премьера отсрочить Brexit до 30 июня "с возможностью переноса его на более ранний срок, если сделка будет ратифицирована ранее", передает "Газета.ru".
Обновлено в 11:00
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Политика
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Политика
Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Турышкино школьницы подожгли строящийся дом ради лайков в Instagram
В деревне Турышкино Кировского района Ленинградской области в субботу, 6 апреля, дотла выгорел частный дом по улице Новой, находившийся в стадии строительства.
Обновлено в 05:46
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54