Власти Якутии разъяснили запрет на работу для мигрантовГазета.Ru 07:27

с чего всё началось

Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.

Власти Якутии разъяснили запрет на работу для мигрантов

Происшествия Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.

Армия и оружие Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова.

Политика Медведев назвал самые слабые регионы России Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Хоккей КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.

Политика В Москве предложили дать право голоса жителям с временной регистрацией Согласно предлагаемым поправкам, голосовать смогут те жители Москвы, кто получил временную регистрацию не ранее чем за три месяца до дня голосования.

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».

Технологии Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС «Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Происшествия Самолёт Air Canada столкнулся со стаей птиц Пассажирский самолёт авиакомпании Air Canada при заходе на посадку в аэропорту Оттавы столкнулся со стаей птиц и повредил один из двигателей, но, несмотря на это, благополучно приземлился.

Общество OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха» Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.

Единоборства Хирн: следующим соперником Усика станет Такам Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.

Футбол Футболист Кейн награжден Орденом Британской империи Принц Уильям наградил нападающего лондонского "Тоттенхэма" и капитана сборной Англии Гарри Кейна Орденом Британской империи за достижения в футболе.

Происшествия На Ставрополье судью лишили статуса после видео с голой женщиной Члены совета не вникали в ситуацию подробно и решили лишить Макарова статуса лишь за то, что он появился «в общественном месте в компании с голой женщиной».

Происшествия Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании.

Общество Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Общество Медведев 29 марта встретится с главами Mail.Ru Group и «Яндекса» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведет встречу с руководителями ведущих российских IT-компаний Mail.ru Group и "Яндекс".

Происшествия За что арестован бывший полпред президента Виктор Ишаев Утром 28 марта российские информагентства сообщили, что бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве, а в администрации Хабаровского края проводятся обыски.

Политика Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.