Общество
Власти Якутии разъяснили запрет на работу для мигрантовГазета.Ru 07:27
Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
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с чего всё началось
27 марта глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности.ИА ЯСИА02:11
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Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО
В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова.
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Медведев назвал самые слабые регионы России
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Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
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Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Технологии
Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС
«Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.
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Происшествия
Самолёт Air Canada столкнулся со стаей птиц
Пассажирский самолёт авиакомпании Air Canada при заходе на посадку в аэропорту Оттавы столкнулся со стаей птиц и повредил один из двигателей, но, несмотря на это, благополучно приземлился.
Обновлено в 17:07
Общество
OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»
Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено в 13:27
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
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Игры
Warcraft и Warcraft II появились в GOG
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Ледокол «Илья Муромец» из Баренцева моря перешел в Белое
Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» совершил переход из акватории Баренцева моря в Белое.
Обновлено в 11:39
Футбол
Футболист Кейн награжден Орденом Британской империи
Принц Уильям наградил нападающего лондонского "Тоттенхэма" и капитана сборной Англии Гарри Кейна Орденом Британской империи за достижения в футболе.
Обновлено в 14:22
Происшествия
На Ставрополье судью лишили статуса после видео с голой женщиной
Члены совета не вникали в ситуацию подробно и решили лишить Макарова статуса лишь за то, что он появился «в общественном месте в компании с голой женщиной».
Обновлено в 17:02
Футбол
Евсеев рассказал, когда с ним впервые связались представители «Уфы»
Российский специалист Вадим Евсеев рассказал, как состоялся его переход из «СКА-Хабаровска» в «Уфу».
Обновлено в 16:40
Происшествия
Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета
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Обновлено в 14:16
Футбол
«Реал» U-13 выиграл чемпионат Испании под руководством Хаби Алонсо
Детская команда "Реала" (U-13) выиграла чемпионат Испании в своей возрастной категории.
Обновлено в 13:25
Общество
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Общество
Медведев 29 марта встретится с главами Mail.Ru Group и «Яндекса»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведет встречу с руководителями ведущих российских IT-компаний Mail.ru Group и "Яндекс".
Обновлено в 08:30
Происшествия
За что арестован бывший полпред президента Виктор Ишаев
Утром 28 марта российские информагентства сообщили, что бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве, а в администрации Хабаровского края проводятся обыски.
Обновлено в 15:37
Политика
Приговор Марии Бутиной вынесут 26 апреля
Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил ТАСС, что госпожа Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США.
Обновлено в 16:49
Политика
Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04