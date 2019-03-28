Мигрантов запретили брать на работу в ЯкутииГазета.Ru 05:41

с чего всё началось

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Как отмечается, Николаев подписал соответствующий указ, в приложении к которому уточняется, какие области затронули ограничения.

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Театры YarNews-TV: Труппа Волковского театра раскололась В театре имени Волкова сегодня прошло собрание творческого коллектива.

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Политика В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов 25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.

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Энергетика «Газпром нефть» не одобряет введение лицензирования экспорта Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заметил, что не видит смысла во введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку отрасль уже слишком зарегулирована, сообщает ТАСС.