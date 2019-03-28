Мигрантов запретили брать на работу в ЯкутииГазета.Ru 05:41

с чего всё началось

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Как отмечается, Николаев подписал соответствующий указ, в приложении к которому уточняется, какие области затронули ограничения.

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

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