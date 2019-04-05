Экономика
Мигрантов в России стало меньшеMirmol.ru 07:13
Если в 2017 году мигранты в стране полностью компенсировали убыль и население даже немного выросло (на 77 000 человек), то в 2018 году они заместили естественную убыль населения только на 57,2%. Иностранцев стало меньше почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но даже с ними не наблюдается значительный миграционный прирост.
Читать в источнике
Оценить162
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Политика
Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными.
Обновлено в 17:32
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Обновлено в 11:57
Политика
Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Транспорт
Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург
Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено в 15:44
Политика
Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.
Обновлено в 09:14
Общество
Роспотребнадзор намерен запретить похожие на лекарства БАДы
В Роспотребнадзоре рассказали о планах убрать с прилавков ряд БАДов, наименования которых схожи с названиями лекарств, или вовсе аналогичны с ними.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
Обновлено в 09:31
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах
Обновлено в 14:10
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46
Общество
Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет на Аляске
Обновлено в 18:21
Кино
Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино
Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
По стопам мамы: 14-летняя дочь Моники Беллуччи стала моделью
Главной звездой предстоящего видео стала 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров
30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров "Очень красивая и без каких либо фильтров", "Намного лучше, чем с тяжёлым макияжем", "Агата, по чесноку, я стала твоей подписчицей потому, что ты живешь, как мне показалось, почти без фильтров", — поддержали интернет-пользователи жену Павла Прилучного.
Обновлено в 11:03
Космос
Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне
Российская космическая станция «Луна-Грунт» («Луна-28») будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
Обновлено в 19:08
Политика
В США пообещали, что продолжат применять санкции против России
Вашингтон пообещал, что продолжит вводить санкции против России.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта
Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.
Обновлено в 18:33
Культура
В России запустили новый телеканал «Победа»
Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
Политика
Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
Политика
Путин ответил строчкой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США
Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Индии госпитализировали Далай-ламу
Обновлено в 18:46
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Общество
В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено в 14:09
Общество
Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток
Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
Обновлено в 10:14