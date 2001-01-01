Футбол

Мигел Кардозу: «Поздравили Грулева в раздевалке. Это большое событие»
Спорт-Экспресс
вчера в 14:44

Португальский полузащитник "Динамо" Мигел Кардозу после ничьей в Казани с "Рубином" (1:1) поделился эмоциями от игры 16-го тура чемпионата России.
Спорт-Экспрессвчера в 14:44

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Мигел Кардозу: «Поздравили Грулева в раздевалке. Это большое событие»

Спорт-Экспрессвчера в 14:44
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
Футбол

Вилья перешел в японский клуб, за который выступает Иньеста

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Матч между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» может быть отменен

Решение о проведении матча 16-го тура РПЛ между футбольными клубами «Крыльями Советов» (Самара) и «Оренбург» будет принято за час до его начала, сообщает 1 декабря официальный Twitter ПФК «Крылья советов».
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Обновлено в 04:00
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Итальянские СМИ сообщают, что римский клуб ведет переговоры с экс-главным тренером «Челси» Антонио Конте.
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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов считает, что приход нового главного тренера Олега Кононова добавил команде эмоций.
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Знаменитые российские тренеры Валерий Газзаев, Олег Романцев и Юрий Семин в пятницу были награждены премией "Честь и достоинство" - "За вклад в развитие программ физкультуры и спорта и укрепление общегосударственной деятельности".
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Футболисты "Сент-Этьена" нанесли поражение "Нанту" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции.
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Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с "Вест Хэмом".
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Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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